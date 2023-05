Esta es la razón por la que el esposo de Natti Natasha está preso

Natti Natasha se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida al estar distanciada de su marido Raphy Pina, quien se encuentra preso por varios hechos ilícitos. La cantante de música urbana siempre guardó la compostura y no quiso hablar públicamente demasiado sobre este hecho pero el paso del tiempo y el extrañar a su pareja la llevaron a componer una canción muy sentida en la que cuenta exactamente cómo se siente y que ya no puede ocultar más.

Natti Natasha es una de las cantantes latinas más reconocidas de los últimos años. La artista de República Dominicana cuenta con un gran número de seguidores y éxitos en la música urbana; sin embargo, lejos del éxito de su carrera, actualmente atraviesa uno de los momentos más delicados en su vida personal luego de que Raphy Pina, su esposo, fuese encarcelado en Puerto Rico.

Nathi Natasha no está pasando el mejor momento de su vida.

En 2020, la justicia de Puerto Rico empezó una investigación contra el empresario Rafael Antonio Pina Nieves, más conocido como Raphy Pina, luego de que se encontrase armas en una de sus casas. Aunque él declaró no tener conocimiento de la existencia de las mismas, ya que aseguró que ingresan varias personas al lugar, mientras esperaba su juicio, tuvo que utilizar un grillete electrónico.

Sin embargo, el esposo de Natti Natasha volvió a violar la ley, por lo que fue declarado culpable, sin la posibilidad de solicitar libertad condicional durante el cumplimiento de su condena. Además, deberá de pagar una compensación económica de aproximadamente 150.000 dólares.

El marido de Natti Natasha, Raphy Pina, está preso desde 2020.

Luego de los altercados, el juez Francisco Besosa, miembro del Tribunal Federal de Puerto Rico, decidió declararlo culpable de todos los cargos y exigió que cumpla una condena de tres años y cinco meses en prisión, lo que llenó de tristeza a la cantante y su pareja.

El último 17 de abril, Natti Natasha subió una foto a su cuenta oficial de Instagram, en la cual se puede ver un dibujo de ella y la frase: “La falta que me haces”. Respecto a este detalle de Raphy Pina, ella comentó: “Mi bebé siempre sorprendiendo con los detalles. Todavía quedan amores puros de los cuales extrañamos. El jueves te sorprenderé yo a ti”.

Natti Natasha recibió este dibujo de su marido y se siente acompañada por él a la distancia.

Asimismo, hace pocos días, ella publicó un video musical en el que expresaba el dolor que siente por la ausencia de su esposo.

“La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como este. No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos, sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo. Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura. Sigan luchando por los amores puros”, escribió la cantante.