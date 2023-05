El problema de salud que padeció Raúl González en las últimas semanas

Sin lugar a dudas el positivismo y la buena onda que transmite Raúl González en el programa de televisión “Despierta América” es una de las claves de éxito del matutino. Sin embargo, en los últimos días el conductor ha reconocido que ha estado más bajo de ánimos y tiene sus razones.

Dos de las características de la personalidad del venezolano son la alegría y energía, pero, a través de sus redes sociales, y sin perder la sonrisa, compartió que en las últimas semanas padeció un inesperado problema de salud que afortunadamente ya está solucionado.

Raúl González tiene como características su alegria y buena onda.

Lo cierto es que debido al malestar que sentía, durante las últimas dos semanas no ha podido ir al gimnasio, un lugar en el cual recarga fuerzas y en sus propias palabras, le ha ayudado a cambiar su estilo de vida.

"Después de que tenía exactamente 14 días sin venir luego de esa bronquitis fatal que me dio, estaba desesperado de regresar, porque yo me he dado cuenta que la parte física es también la parte mental", expresó Raúl en un video que compartió con sus fans.

Raúl Gonzalez ya está recuperado de la bronquitis que padeció durante las últimas semanas.

Una dieta y hábitos saludables han ayudado a González a recuperarse de la bronquitis sufrida en estas semanas, que lo han tenido a mal traer al carismático presentador venezolano. "Cada día me doy cuenta de lo importante que es tener una buena alimentación y entrenar. Más allá, de cómo me veo, es cómo me siento", dijo en su cuenta de Instagram.

Eso, sumado a “La Fórmula”, su emprendimiento a través del cual ayuda a personas a luchar contra el sobrepeso Raúl González proyecta felicidad, energía y ganas de vivir a la audiencia que fielmente lo sigue todas las mañanas en su programa.