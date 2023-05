Renata Notni enfrenta rumores de embarazo

Hace unos días corrió en redes sociales una fotografía en la que se le veía una sospechosa “pancita” a Renata Notni. Ahora, la pareja del actor y productor mexicano Diego Boneta rompió el silencio y habló sobre los rumores de su supuesto embarazo.

La bella actriz de exitosas telenovelas como “La venganza de las Juanas” y “Por amar sin ley” dejó en claro que la relación con protagonista de la serie “Luis Miguel” marcha de las mil maravillas, pero sin embargo, no tienen planes de casarse ni de tener hijos todavía como muchos de sus fans desean. Y es que los actores están enfocados en sus respectivas carreras profesionales.

Renata Notni desmintió los rumores de embarazo.

"Me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que son puros buenos deseos y eso está increíble, pero no era un bebé era el desayuno que me acaba de comer. No estoy embarazada, vi todos los chismes, me reí mucho", dijo Renata al programa de televisión mexicano “Venga la alegría”.

Asimismo, Notni aseguró que de estar embarazada los primeros en enterarse sería su familia, ya que tiene una relación muy cercana con ellos, pero que por el momento ni ella ni Diego están apurando los tiempos. "No tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni boda ni de bebé ni nada por el estilo", reiteró la actriz.

Renata Notni y Diego Boneta están enfocados en sus respectivas carreras profesionales.

Cabe remarcar que Renata Notni acaba de regresar de España donde terminó de grabar la serie “El Zorro” con el galán Miguel Bernardeau, y por su parte, Boneta participará en una bioserie dramatizada sobre Paco Stanley, el popular conductor que fue asesinado a finales de los años noventa en Ciudad de México.