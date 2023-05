Esta fue la dura amenaza que arrojó Ed Sheeran si pierde el juicio por plagio

Se podría decir que Ed Sheeran ya está acostumbrado a este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que lo acusan por plagio de una canción. Los anteriores juicios los ganó pero ahora el artista se siente muy cansado y ya no quiere pasar más por el estrado. En una de sus últimas declaraciones se mostró molesto con que menosprecien su trabajo y amenazó con abandonar la música deliberadamente si pierde este nuevo enfrentamiento.

Luego de haberse conocido los informes en medio del juicio que enfrenta Ed Sheeran por las acusaciones en su contra sobre derechos de autor, en el que se revelaron que el inglés es capaz de componer entre siete y nueve canciones en cuatro horas; así como el hecho de que a su esposa le diagnosticaron cáncer, el intérprete de Perfect amenazó con retirarse de la música.

Ed Sheeran está cansado de los juicios por plagio ya que tuvo que enfrentar varios a lo largo de su carrera.

“Si eso sucede, he terminado, me detendré”, fueron las declaraciones del cantante al subir al estrado, pues consideró en ese momento que era un insulto para él, haber dedicado toda una vida y carrera artística a demostrar que es un excelente compositor y cantante, para después sentirse “disminuido” por algo que para él es natural como escribir la letra de un tema.

El artista está siendo procesado por las similitudes encontradas en Thinking out loud con respecto a la canción Let’s get it on de Marvin Gaye. Cabe resaltar que, la composición del británico se produjo hace más de una década. “Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y tener a alguien me menosprecie”, según reportó el portal MailOnline.

Ed Sheeran siente que se menosprecia su música al acusarlo de plagio.

En el encuentro con los abogados de los herederos, mostraron hace algunos días un video en el que, al parecer, Sheeran hacía una transición entre su canción Thinking out loud y Let’s get it on en una de sus presentaciones en vivo, lo que para ellos equivalió como una confesión del cantante que sí había copiado la canción. En ese momento el inglés dijo que ese es un recurso que emplean él y otros artistas de la industria, ya que había combinado en el pasado esa composición con otras canciones.

El juicio que se lleva a cabo en Manhattan se espera que finalice en aproximadamente dos semanas, en el que incluso el equipo de trabajo del cantante inglés ha afirmado que las pistas no comparten más que una serie de progresiones de los acordes que son fundamentales en el género pop.

Ed Sheeran viene de atravesar un duro momento ya que a su mujer Cherry Seaborn le detectaron cáncer en medio de su segundo embarazo.

Finalmente, aseguró que de haber hecho de lo que lo acusan “sería un idiota para pararme en el escenario frente a 20,000 personas”. Cabe tener presente que, la canción de la que se afirma el artista acudió al plagio, en 2016 se llevó el premio Grammy a Canción del Año.

Esta no sería la primera vez que el cantante hable sobre su retiro de la música, pues en diciembre de 2019 el cantante aseguró que se bajaba de los escenarios mundiales luego de haber protagonizado una gira de dos años por diversos países, para dedicarse por completo a formar una familia y tener tiempo con su vida privada para realizar otras actividades. En ese tiempo ausente de la música, se casó con Cherry Seaborn y le dio la bienvenida a su primera hija.