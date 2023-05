Emma Watson reveló el motivo por el que se alejó tanto tiempo de los sets de filmación

Si bien hace algunos años viene guardando un bajo perfil, Emma Watson siempre demostró tener carácter y personalidad, sobre todo, al momento de expresar sus puntos de vista sobre diversas temáticas que nos atraviesan como sociedad. Se ha declarado 100% feminista y no duda en apoyar las campañas y la lucha de las mujeres. La conocimos con sólo 11 años en el primer film de la saga de Harry Potter pero cuando el mundo mágico se terminó, la industria cinematográfica ya no le inspiraba tanta seguridad y comenzó a buscar nuevos caminos en los que se sintiera cómodo y representada .

Actualmente, Emma Watson utiliza su influencia y su poderío económico para apoyar proyectos encabezados por mujeres. Pero también lo hace con su familia y por eso decidió financiar la nueva ginebra de su hermano. En este contexto, conversó con Financial Times sobre su vida laboral, que según contó, no la hacía feliz.

“Creo que me sentía encarcelada. Tenía que salir y vender algo sobre lo que no tenía mucho control, y se me hacía realmente duro representar una película y tener a todos los periodistas preguntando, '¿Cómo se alinea con tu punto de vista?'. Fue muy difícil tener que ser la cara y la representante de cosas en cuyo proceso no estaba metida”, develó Emma Watson.

Emma Watson prefirió elegir proyectos en los que se sintiera cómoda y representada.

Luego completó: “Empecé a sentirme realmente frustrada porque no tenía voz ni voto. Y me di cuenta de que solo quería defender cosas de las que, si alguien me las reprochara, pudiera decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma, 'Sí, metí la pata, fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor'”.

Emma Watson señaló que piensa en volver a actuar. Dijo que su idea es esperar un proyecto que le encante y que no la haga dividirse en “diferentes caras y personas”. La buena noticia es que todo indica que ese proyecto ha aparecido y que su próxima película comenzará a rodarse en 2024. Hasta ahora, no hay detalles respecto a cómo será.