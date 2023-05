Anuel AA revela que no se ha borrado el tatuaje en honor a Karol G

Anuel AA y Karol G fueron una de las parejas más queridas en el ambiente del género urbano durante los tres años de relación que mantuvieron. Sin embargo, luego de la ruptura, el puertorriqueño comenzó su noviazgo con Yailin “la más viral”, con quien se casó y tuvo a su hija Cattleya, aunque poco tiempo antes que naciera la bebé, el puertorriqueño confirmó que el matrimonio se había acabado.

Lo cierto es que muchos rumores apuntaban a que la sombra de “La Bichota” siempre estuvo presente entre los padres de Cattleya, y es que hace unos días Anuel mencionó a Karol G en uno de sus conciertos, y ahora reveló que no se ha borrado el tatuaje que se hizo en honor a la intérprete de “TQG”, el cual es una réplica de una fotografía en la que aparecen juntos.

En un concierto realizado en Miami, Anuel AA hizo alusión a su ex Karol G.

Si bien se había visto a Anuel haciéndose retoques en sus tatuajes, se especuló con la posibilidad de que se haya borrado el de Karol G, sin embargo, en una de sus más recientes presentaciones en Miami, mientras interpretaba la canción “McGregor”, el cantante reveló que aún conserva el tatoo, e incluso tiró algunas indirectas sobre su ex llamando a las mujeres presentes en el show “bebecitas y “bichotas”.

Estas alusiones hacia Karol G por parte de Anuel AA, no fueron bien recibidas por algunos de los usuarios, quienes aseguraron que el puertorriqueño quiere colgarse de la fama de la colombiana y además porque se metió en medio de “La Bichota” y Feid, quien se cree es el nuevo novio de Carolina Giraldo, verdadero nombre de la cantante.

Anuel AA no se borró un tatuaje hecho en honor a Karol G.

"Buscando fama con el nombre de Karol G", "quiere ganar fama a costillas de Karol G", y "la única forma de sonar es hablando de Karol G", "Feid está más guapo que tú", "Feid es un príncipe. Ese hombre se merece a Carolina Giraldo, él si sabe cómo tratar a una mujer, no como tú qué andas de pipí alegre haciendo hijos por allí para que sus madres los críen solas, eso no es de hombre. Y a Feid no le hace falta ninguna ridícula perla para hacer feliz a Karol. Él tiene cosas más valiosas e importantes", "no lo culpo que esté celoso del Feid, es puro talento, ha construido una carrera limpia sin pasar por encima de nadie; compone sus propias canciones, ha destacado la jerga Colombiana en el género, habla lindo, está bueno. Cualquiera estaría celoso", y "todos queremos a Feid", fueron algunos comentarios de los internautas.