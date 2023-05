Alfredo Adame desconoce a su hijo: “no lleva mi sangre”

El polémico conductor de televisión Alfredo Adame brindó una reciente entrevista en la que sorprendió a todos al desconocer a su hijo Sebastián Adame, con quien se ha distanciado hace algunos meses.

Hace unas semanas, el hijo del Alfredo Adame realizó unas fuertes declaraciones sobre su padre tras confirmar que las participaciones en las marchas LGTB que se encuentra presentes no son para apoyar la comunidad y solo lo hace para aumentar su fama.

Crece la tensión entre Alfredo Adame y su hijo Sebastián.

Ante esto situación, Alfredo Adame, tomó la decisión de desconocer a su hijo, con quien ya están distanciados hace varios meses por este mismo tema. Al parecer, lejos de llegar a una solución, esta situación empeora cada día más.

Alfredo Adame desconoce a su hijo

Hace unos días, Alfredo Adame habló con el programa “Chismorreo” sobre la relación que mantiene con su hijo Sebastián y la polémica en la que están envueltos.

Alfredo Adame amenaza con quitarle el apellido a su hijo Sebastián.

Con su estilo particular el actor de telenovelas exitosas como "Por amar sin ley", "A que no me dejas" y "Lo que la vida me robó" dijo que Sebastián Adame "no es su hijo" y aseguró que no quiere verlo más en su vida. "No es mi hijo, no lleva mi sangre, no quiero volverlo a ver", dijo Alfredo Adame.

Finalmente, Alfredo Adame asegurando que ya no existe posibilidad de reconciliación con Sebastián Adame, comentó que a partir de la semana que viene comenzará los trámites para quitarle el apellido a su hijo. "La próxima semana empiezo el trámite para quitarle mi apellido, yo no lo quiero", finalizó el conductor.