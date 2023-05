¡Victoria Ruffo cumple años! Estos fueron sus más polémicos dichos

Victoria Ruffo está de cumpleaños y ya advirtió que no tiene ningún apuro en convertirse en abuela. La veterana actriz le dijo a su hijo, José Eduardo Derbez, que no tiene la disposición de cuidar a los futuros hijos del comediante.

Hace pocos días, en el marco del Día de las Madres en México, Victoria Ruffo dio una entrevista donde dejó bien en claro que no le hace especial ilusión el hecho de convertirse en abuela pronto.

Y es que recientemente Paola Dalay, la novia de su hijo mayor, bromeó en su cuenta de TikTok al respecto y le preguntó a la actriz de Corona de lágrimas si para este 10 de mayo quería flores o mejor un nieto.

Pese a que Eduardo también expresó que aún no es tiempo de convertirse en padre, pues le da miedo y porque considera que su novia todavía es muy joven, Victoria Ruffo se adelantó y dio su punto de vista al respecto. La actriz destacó que prefiere no meterse en las decisiones de sus hijos.

“Ahorita también le digo, yo creo que ellos tienen que vivir su vida y en el momento que decidan tener hijos, pues, ahora sí que es bronca de ellos, no es mía”, comentó ante las cámaras de diversos medios durante sus ensayos de la obra Los amantes perfectos.

Además, explicó que su hijo y su pareja tienen su apoyo en lo que deseen: “Ellos cuentan con mi bendición, yo por eso digo tengan a sus hijos y ahí cuídense ustedes”.

Los polémicos dichos de Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez

Cuando Victoria Ruffo quedó embarazada de su hijo mayor, ella y su pareja de ese momento, Eugenio Derbez, decidieron tener una relación más formal, aunque aún quedaba el dilema de qué le iban a decir a la prensa. Por lo tanto, acordaron comentar que estaban "casados".

“Dije: ‘Tengo que enfrentar esto y lo voy a intentar, no puedo estar teniendo hijos... no quiero tener hijos por todos lados... Resulta que cuando regreso y digo: ‘Vamos a intentarlo, vamos a vivir juntos’. Me dice: '¿Qué le vamos a decir a la prensa?'", declaró el actor. Victoria Ruffo cumple 61 años.

Y luego agregó: "Pues vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar, y no tenemos, cuando nos pidan el acta de matrimonio, ahí está, no te la voy a enseñar. Vamos a decir que nos casamos y punto. Si acaso nos compramos unos anillos…”.

Derbez también confesó lo siguiente: “Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, porque esto no lo sé yo, que el abogado le ha de haber dicho: ‘¿Cuándo se divorciaron? Porque yo leí que se casaron… Lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó'… Entonces cuando me llega a mí esta noticia yo no lo podía creer”.

Por su parte, Victoria Ruffo jamás se refirió a su relación o boda con el artista y mantuvo ese tema alejado de la prensa. Lo que sí se pudo ver fue que en su cuenta de Instagram publicó un mensaje que decía:

“Cuando una persona te decepciona, por más que tú la perdones, ya no vuelve a ser nunca como antes”, palabras que sus fans asociaron como respuesta a las declaraciones de Eugenio Derbez con respecto a su "falsa boda".