Nick Jonas reveló su peor momento sobre el escenario y que tuvo que ir a terapia para superarlo

Los Jonas Brothers son una de las bandas estadounidenses con más popularidad en el mundo. Su sello característico es compartir la misma sangre y haber hecho de la música su verdadera gran pasión. Aunque los tres juntos son explosivos, también vivieron momentos independientes de experimentar en la industria y buscar otras opciones. Por eso, Nick Jonas recordó la peor anécdota que vivió sobre un escenario al entonar pésimamente y quedarse en blanco. Se frustró tanto con este episodio que tuvo que ir a terapia para poder resolverlo.

Nick Jonas confesó cuál fue uno de sus peores shows y reveló, además, que tuvo que ir a terapia para superarlo. El traumático momento ocurrió durante una presentación con Kelsea Ballerini. Es día, afirmó, hizo el peor solo de guitarra en vivo de su carrera: “Di la nota completamente incorrecta”.

Nick Jonas reveló que el peor momento que vivió sobre un escenario fue junto a Kelsea Ballerini en un tributo a Cole Porter.

Durante la entrevista con Armchair Expert with Dax Shepard podcast, en el que fueron invitados todos los Jonas Brothers, dio más detalles del fatídico momento en el concierto tributo de Cole Porter. Ese día él interpretó el hit Peter Pan.

“Kelsea y yo habíamos hecho un par de shows juntos... Yo me lo había preparado un millón de veces y me sentía con mucha confianza de hacerlo bien, no pensé que tendría ningún problema”, dijo. Y continuó: “Empecé la canción bien, pero de repente entoné mal y me quedé completamente en blanco (…) Ahora me río del incidente, pero fue un problema realmente grande en mi carrera, tuve que ir a terapia por eso”.

Nick Jonas tuvo que ir a terapia para superar este momento sobre el escenario.

Los Jonas Brothers alegraron a sus fans al anunciar que lanzan su nuevo disco, The Album, en el que tienen 12 nuevas canciones y con los que realizarán una gira. “El viaje que nos ha llevado a este disco ha sido una experiencia única y finalmente compartir estas canciones con vosotros, significa mucho para nosotros. Gracias al increíble Jon Bellion por ayudarnos a dar vida a este cuerpo de trabajo. Estamos muy orgullosos de estas canciones y esperamos que las améis tanto como nosotros. ¡The Album ya es vuestro!”, escribieron en sus redes sociales.