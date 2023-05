Taylor Lautner se sinceró sobre su imagen corporal y envió un mensaje muy sentido a todos sus seguidores

Taylor Lautner gozó del privilegio de ser una de las estrellas adolescentes más admiradas hace dos décadas cuando hacía de hombre lobo en la saga Crepúsculo y las adolescentes morían por él. Pero el tiempo pasó para todos y aunque sigue siendo un hombre joven algunas rasgos físicos cambiaron y ya no se muestra todo el tiempo sin remera para que aprecien sus abdominales marcadas. Al recibir demasiados mensajes de los haters criticándolo, decidió hacer un video promoviendo el amor y la importancia de la salud mental en estos tiempos en lo que todo parece colapsar en cuestión de segundos.

Taylor Lautner criticó los constantes mensajes que recibe en redes sociales en los que aseguran que "envejeció como una pasa" y "parece brócoli viejo". En un sincero video que compartió en su perfil de Instagram, la estrella de Crepúsculo, de 31 años, compartió capturas de pantalla de una gran cantidad de comentarios negativos que recibió después de su reciente aparición en el programa Today.

Taylor Lautner habló abiertamente sobre el hater que recibió en el último tiempo por su físico.

“Si esto fue hace 10 años, hace cinco años, tal vez incluso hace dos, tres años, eso realmente me habría molestado”, dijo en el clip, que simplemente subtítuló con la frase: “Difunde amor. #mesdeconcientizaciónsobresaludmental”. Lautner continuó: "Me hubiera hecho querer simplemente meterme en un hoyo y no salir, definitivamente no hacer prensa y entrevistas y ponerme en la posición en la que tengo que ver ese tipo de cosas".

Los comentarios de odio que mostró incluían uno que decía: "Brooo, ¿adónde se está escapando la línea de su cabello?", mientras que otro troll escribió: "Maldita sea, se parece a una m**rda". El actor dijo que los comentarios groseros "trajeron a la luz viejos sentimientos y recuerdos" que le habían hecho evitar leer comentarios sobre sí mismo en el pasado. “Encuentras valor donde lo pones”, explicó. “Y si pones tu valor en lo que otras personas piensan de ti, así es como te vas a sentir. Pero si pones tu valor en saber quién eres, qué es importante para ti, qué amas, ese tipo de cosas no te afectarán”.

La estrella de Crepúsculo ya no tiene el mismo físico que en la saga, por eso, los usuarios de redes sociales lo criticaron al ver fotos suyas actuales.

Lautner señaló que "no estaría aquí publicando este video" si no le molestara en absoluto. Sin embargo, compartió que está en un momento de su vida en el que “no me hace cuestionar quién soy y no me quita nada. Entonces, creo que mi punto más importante es pensar y recordar dónde pones tu valor en la vida, y también ser amable”, declaró. “No es tan difícil. Seamos amables el uno con el otro. Difundamos amor y positividad. Es así de simple", concluyó.

Esta vez, la estrella de Adventures of Sharkboy and Lavagirl recibió mucho apoyo en la sección de comentarios. La esposa de Lautner, una enfermera también llamada Taylor Lautner, escribió: “Dios, te amo”. Esta no es la primera vez que la estrella de Abduction habla con franqueza sobre sus problemas de imagen corporal. En un episodio de su podcast, The Squeeze, el ex ídolo adolescente reveló que su papel estelar como Jacob Black en las películas de Crepúsculo tuvo un impacto significativo en él.

Taylor Lautner y su esposa del mismo nombre intentan difundir siempre mensajes cargados de amor y respeto.

“Cuando estaba en eso, cuando tenía entre 16 y 20 años, protagonizando esta franquicia donde mi personaje es conocido por quitarse la camisa cada dos segundos, no sabía que me estaba afectando o que me iba a afectar. en el futuro con la imagen corporal”, dijo en ese momento. “Pero ahora, mirando hacia atrás, por supuesto que lo hizo, y por supuesto que lo hará”.