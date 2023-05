Qué fue de la vida de Jim Carrey y el duro presente que vive hoy

Jim Carrey es sin dudas una de las caras más reconocidas de la industria cinematográfica. Películas como The Truman Show, La máscara, Ace Ventura y más, son algunos de los grandes éxitos de su carrera. Pero lo cierto es que hace un tiempo decidió retirarse y hoy vive un presente complicado. ¿Qué fue de su vida desde entonces?

Más allá de ser uno de los destacados de la industria del séptimo arte, Jim Carrey dejó de actuar. Su baja presencia en la pantalla está relacionada con el triste presente de uno de los actores más famosos de los 90.

Jim Carrey y una de sus últimas apariciones en el cine con la película de Sonic.

El canadiense casi ha desaparecido de la escena, y la razón de este alejamiento tiene que inicialmente con el suicidio de su novia, Cathriona White, quien murió por una sobredosis de fármacos.

La joven era una maquilladora irlandesa y tenía 26 años menos que el actor. Se quitó la vida el 28 de septiembre de 2015, apenas cuatro días después del fin de la relación entre ambos.

Lo dramático de todo esto es que al lado del cuerpo de Cathriona White encontraron una nota en donde lo acusaba directamente a Jim Carrey de haber finalizado el noviazgo y, peor aún, de haberla dejado en una situación triste y solitaria.

Para colmo de males, varios medios se hicieron ecos de distintas versiones que acusaban al canadiense de situaciones complicadas. Por ejemplo, el sitio web E Online publicó que el actor “supuestamente” la habría contagiado varias enfermedades de transmisión sexual a su novia.

Jim Carrey decidió alejarse del cine.

Todo esto hizo que, rápidamente, Jim Carrey pase a ser descartable y ya no lo tendrían en cuenta para grandes proyectos. Es decir, empezó a sentir el poder de la famosa cancelación de Hollywood.

Luego el actor manifestó tener problemas de depresión y de salud mental: “La gente necesita motivación para hacer cualquier cosa. No creo que los seres humanos aprendan nada sin desesperación. La desesperación es un ingrediente necesario para aprender algo. Si no estás desesperado en algún momento, no eres interesante”, contó.

En los últimos años, la vida de Jim Carrey ha sido muy tranquila y alejada de los reflectores. Hoy se dedica a una de sus pasiones: la pintura. También explora su beta artística, con trabajos que solía compartir en sus redes sociales.