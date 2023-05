¡No podrás dejar de mirarla! Este fue el increíble día que Karol G se lució en una importante revista

Luciendo espectacular como siempre, Karol G, más conocida como "La Bichota", modeló para varias fotos que se publicaron en el número más reciente de la revista Elle, donde lució algunos looks para el infarto.

La reguetonera sigue brillando en cada paso que da en su impecable carrera artística. En la actualidad, se encuentra en una intensa promoción de su álbum Mañana será bonito.

Karol G aparece en la portada de la última edición de la revista "Elle".

En medio de todo este intenso trabajo, la artista fue convocada para aparecer en la portada de varias publicaciones de moda, confirmando su éxito en el mundo de la música. Recientemente, engalanó las páginas de la revista Elle luciendo elegantes outfits que marcan su figura y muestran su belleza auténtica.

Entre algunos de los looks, se puede ver un escotado vestido negro y otro azul lleno de vuelos. Karol G posó como toda una modelo usando diseños ajustados cuyos estampados se combinaban con el color de su cabello rojizo.

Asimismo, concedió una entrevista en la que recordó que sus propósitos de ser artista estuvieron presentes desde pequeña:

“Durante muchos años -no uno, no dos, no tres, muchos años- todos pensaron que mi meta de convertirme en cantante era una broma. Fue un desafío el seguir creyendo en mí misma. Y si no fuera por mis padres al convencerme de que lo podía lograr, me hubiera sentido apenada y hubiera abandonado todo”.

De gira con su último álbum Mañana será bonito

Luego de su éxito rotundo con “TKG” junto a Shakira, Karol G se prepara para dar inicio en agosto a la gira para promocionar su más reciente disco Mañana será bonito. Por el momento, la artista informó que solo dará shows en Estados Unidos, dejando a todos sus fans de Latinoamérica con la intriga de qué le depara para el resto del 2023.

Mientras va preparando las maletas y ensayando sus canciones, “la Bichota” no ha dejado de publicar contenido en sus redes sociales, especialmente en Tiktok, donde hace algunos días obtuvo más de 24 millones de reproducciones en un video que la muestra con la blusa abierta y corriendo por la calle.

Sin duda, la talentosa y carismática Karol G nos ha dejado bien en claro que ama mostrar sus curvas y está muy orgullosa de eso.