Este es el valor millonario del anillo que Rihanna lleva en el pie

Rihanna es una de las artistas de la industria musical que más millones lleva acumulados, no sólo por su labor sobre los escenarios y los estudios de grabación. Ella es toda una empresaria que se dedica a la venta de ropa, maquillaje y productos de skin care. La cantante siempre se luce con diamantes y joyas grandes y brillantes en su rostro, sus orejas y manos, pero esta vez sorprendió al dejarse ver con un espectacular anillo en su pie izquierdo valuado en una cifra millonaria.

No es sorpresa que Rihanna deje ver de vez en cuando los lujos a los que está acostumbrada, como un anillo de diamante que lleva en uno de los dedos del pie izquierdo.

La cantante compartió a través de su cuenta de TikTok un video en el que se puede apreciar la joya, que de acuerdo con el joyero experto Maxwell Stone, de Steve Stone Jewellers, tiene un valor aproximado de un millón de dólares. En las imágenes que se hicieron virales rápidamente, la artista graba sus pies mientras usa unas zapatillas Amina Muaddi.

Rihanna ya se dejó ver varias veces con una importante joya en su pie izquierdo.

Esta no es la primera vez que Rihanna se deja ver con esta joya, ya que en la pasada Met Gala, también usó esta pieza. “El anillo presenta un diamante talla pera de nueve quilates y aunque el corte no es tradicional, tiene un simbolismo interesante. Éste simboliza el empoderamiento y la independencia del usuario. Este corte es la elección perfecta para una superestrella mundial como Rihanna”, señaló el joyero al sitio Page Six.

Aunque no hay una forma exacta de saber cuánta fortuna acumula Rihanna, de acuerdo al portal Celebrity Net Worth, el cual informa anualmente la fortuna de los famosos, la cantante y empresaria acumula 1.7 billones de dólares, que se divide entre dinero, acciones, inmuebles y más.

Según especialistas, el anillo de Rihanna en el pie cuesta aproximadamente un millón de dólares.

Mientras que la revista Forbes, señaló en su informe anual que la intérprete de Diamonds, tiene una fortuna acumulada de 1.7 mil millones de dólares, y tan solo está por debajo de la presentadora Oprah Winfrey.