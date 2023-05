Arath de la Torre se involucró en una fuerte pelea: estos son los empleados con los que discutió

Arath de la Torre no para de llamar la atención de los medios. En los últimos meses, se ha visto envuelto en varias polémicas que han dado de qué hablar y esta vez una más se ha sumado a la lista. En esta ocasión, tuvo una discusión con unos empleados en el aeropuerto de Cancún porque iban a cancelar su vuelo.

“¿Tu nombre? No puede ser que me estén robando", fue una de las frases que expresó el conductor.

Arath de la Torre es un actor y comediante mexicano.

¿Qué pasó con Arath de la Torre?

De acuerdo con un video de TikTok, publicado por el usuario @robertgz12, presuntamente Arath llegó tarde para hacer el check in de su vuelo y tuvo el descaro de reclamarle a los empleados que no querían dejarlo subir porque se presentó fuera de los tiempos establecidos.

Al inicio de este video, se escucha a una trabajadora decirle a otros empleados de la aerolínea que no iba a poder documentar el equipaje del vuelo de Arath porque había llegado tarde.

Ante esto, el conductor, con un tono molesto y un poco agresivo, respondió interrumpiendo la conversación: "Que no llegué tarde, porque estaba demorado el vuelo".

Como respuesta, la empleada le dijo a Arath de la Torre que eso no podía ser posible ya que el vuelo no estaba retrasado, por lo que de inmediato el conductor estalló de furia.

“Ah, Ok. Entonces estoy loco, soy un imbécil, soy un iluso, estoy estúpido, hagan lo que quieran, yo sé qué es lo que voy a hacer”.

“¿Tu nombre? No puede ser que estén robando, que me estén cobrando por el boleto haciéndome creer que llegué tarde. A ver, compruébame que llegué tarde, es mi palabra contra la tuya, yo llegué temprano. A ver”, expresó el actor bastante molesto. Arath de la Torre se enfrentó con los empleados de una aerolínea en el aeropuerto de Cancún porque no lo dejaban subir a su vuelo.

Ante toda esta situación, la empleada le pidió a Arath de la Torre que se calme, que frene la discusión y que revise la información de su vuelo en el mostrador, pues ella aseguraba que no había realizado la documentación. “Ratas asquerosas, valen madre”, continuó respondiendo el artista mexicano.

Y como si esto fuera poco, en el mismo video se puede escuchar que el conductor le avienta algo a uno de los empleados, el cual inmediatamente responde: “¿Qué pasó? ¿Por qué me avientan las cosas? Me aventaste algo” y acto seguido Arath acepta que le aventó un voucher.

“¿Te estás poniendo al pedo? ¿Te estás poniendo al pedo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?”, le dijo Arath al empleado.

La discusión entre Arath de la Torre y los empleados del aeropuerto

La situación de enfrentamiento entre el conductor y los empleados del vuelo en el aeropuerto de Cancún se puso cada vez más complicada, hasta el punto que algunas personas que se encontraban en el lugar arremetieron en contra de Arath de la Torre y le solicitaron al personal de la aerolínea que le cancelara el vuelo al reconocido artista.

“No me puedes cancelar el vuelo porque estoy en mis 5 sentidos y tú no puedes hacer eso. ¿Me oíste? Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar, te lo digo en buena onda, yo nada más te dije, ‘¿te me estás poniendo al pedo?’ ¿Me van a cancelar el vuelo? ¿Me están amenazando?”, continuó diciéndole Arath a los empleados.

Y cuando todo ya estaba hecho un caos, los empleados le solicitaron al conductor respeto, a lo que Arath negó tales acusaciones: “¿En qué momento le falté al respeto? (...) Yo tampoco estoy aquí para recibir ese tipo de trato. ¿Me va a cancelar el vuelo?”, expresó.

Finalmente, viendo que Arath de la Torre no entraba en razón, la empleada le dijo que se quedara tranquilo, que no le iban a cancelar el vuelo. Y entre idas y vueltas, el conductor se retiró del lugar.