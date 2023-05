Se confirmó que Pedro Pascal formará parte de la secuela de esta exitosa película

Cada vez son más las razones que nos da Pedro Pascal para que sea uno de nuestros actores preferidos. El chileno es la sensación del momento, no sólo por sus grandes protagónicos en series como The Mandalorian y The Last of Us, sino también por su carisma y su personalidad siempre divertida cuando las cámaras logran alcanzarlo y se presta para una nota. Se acaba de confirmar su presencia en uno de los films más esperados del 2024 y otra vez los fans volvemos a saltar de alegría por tenerlo tan seguido en la pantalla grande.

Gladiador se ubica entre las producciones más aclamadas y populares del siglo XXI, luego de haber triunfado en los Premios Oscar del año 2000 con galardones como Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe, el cual lo impulsó como una gran estrella de Hollywood. Más de dos décadas después, Ridley Scott está trabajando en su secuela y acaban de confirmar a Pedro Pascal en su reparto.

Se confirmó a Pedro Pascal como parte del elenco de Gladiador 2.

La idea de una segunda parte surge desde el momento de la primera entrega, luego de ser un éxito de taquilla, pero las conversaciones se alagaron más años de lo que imaginaron. La producción ya ha comenzado con el director comandando el rodaje desde marzo, por lo que se aguardan las primeras imágenes promocionales del set de grabación pronto.

En la actualidad, muchos actores atraviesan por un gran momento, pero son pocos los que han ganado la popularidad de Pedro Pascal tras protagonizar The Mandalorian y la temporada 1 de The Last of Us. Ahora, según el medio Deadline, aceptó la propuesta para ser parte de Gladiador 2 e integrará un elenco que no deja de sumar figuras de renombre.

Gladiador 2 llega el próximo año y acaba de sumar a Pedro Pascal entre sus actores.

El reparto de Gladiador 2 que fue anunciado hasta ahora incluye a Paul Mescal como su protagonista en el rol de Licius, el hijo de Lucilla, quien también fuera sobrino de Commodus en la primera cinta. Además de Pedro Pascal, recientemente incorporado, también estarán Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen y Denzel Washington.

Si bien no hay detalles de su trama, Lucius es un personaje que sintió admiración por Maximus cuando se convirtió en un héroe a los ojos de los espectadores en el Coliseo romano y allí decidió que no quería ser el siguiente en la línea de sucesión al trono, por lo que seguramente seguirá su inquietud. La fecha de estreno de Gladiador 2 está programada para el 22 de noviembre de 2024.