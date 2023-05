Respirá profundo antes de ver a Danna Paola con una falda de abertura pronunciada

Se reinauguró el local de Tiffany & Co de la quinta avenida de Nueva York y las celebrities más importantes del momento no quisieron perder la oportunidad de asistir al evento y deslumbrar con los looks que son tendencia esta temporada. La que se llevó todas las miradas fue Danna Paola, quien eligió una prenda muy especial para lucir sus piernas y no pasar inadvertida con un color naranja enérgico que levanta cualquier humor.

La intérprete de Mala fama, quien es todo un icono de estilo, ha elegido prendas súper elegantes con un toque de sensualidad, con las que nos confirma las tendencias más actuales. No pudo faltar un look de Fendi, marca de la cual ella es embajadora: para la ocasión decidió lucir un vestido semitransparente con diseño corsetero y escote strapless de la firma italiana.

Danna Paola se lució con una falda de amplia abertura que deja ver su ropa interior color nude.

En uno de los más recientes posts que compartió con sus 34.7 millones de seguidores llevó otro outfit encantador y que es ideal para el verano, por el color, la textura y el diseño, tiene todo para triunfar. Danna Paola luce un lindo set de falda midi con abertura profunda en naranja que sus followers no dejaron de elogiar.

Danna Paola no solo está conquistando a sus seguidores con su tema Un trago, sino también con cada outfit que luce, desde el más urbano hasta el más sofisticado. La intérprete mexicana confirma esta vez que el naranja será uno de los colores favoritos del verano 2023, al lucir un total look conformado por una falda midi y top de mangas largas.

La falda de Danna Paola es la nueva tendencia en la moda.

La abertura lateral en faldas y vestidos siempre ha sido un detalle que eleva la sensualidad en el look con mucha elegancia, no es raro verla desde en outfits de playa hasta en trajes de gala. La falda que luce Danna destaca especialmente por una abertura pronunciada que muestra una versión renovada de la falda pareo.

La prenda tiene un bonito detalle con diseño de cadena uniendo la falda, que hace que la pieza en sí se convierta en una joya, además el adorno metálico expresa el nombre de la firma: GCDS, de la cual llevó un espectacular pantalón en tendencia recientemente. Danna nos muestra que este tipo de prendas se puede llevar con lencería a la vista, ella usa lencería en tono nude para no restar protagonismo a la falda.

Danna Paola es una de las caras representativas de Tiffany & Co.

El conjunto de la marca italiana se completa con un crop top de mangas largas y cuello muy sofisticado, que ella complementa con una bolsa dorada, con asa marrón y flecos. Con este set, Danna también nos recuerda que las prendas en texturas satinadas son ideales para lucir en primavera y verano, en faldas midi y largas, camisas clásicas, tops y el infaltable vestido lencero. Su acabado es sumamente elegante y en tonos vivos es perfecto para estas temporadas.