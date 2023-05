Irreconocible: las reveladoras fotos de Henry Cavill antes de convertirse en Superman

Henry Cavill fue el último Superman que mostró el Universo de DC, siendo uno de los actores que mejor personificó al Hombre de Acero durante años. Sin embargo, más allá de que su trabajo como superhéroe parece haber llegado a su final, resulta increíble ver lo mucho que la estrella ha cambiado con el paso de los años y un estricto entrenamiento.

Consolidado hoy como uno de los rostros más reconocibles del cine, Henry Cavill ha tenido que pasar muchísimo por el gimnasio y diferentes rutinas que pusieron su cuerpo al límite para tener el privilegiado físico que luce hoy.

Así luce en la actualidad Henry Cavill, con 39 años.

No solamente podemos hablar de Superman, sino también de su paso por The Witcher y diferentes apariciones que hoy lo muestran impecable. No por nada fue considerado el hombre más guapo del 2022 por diversos citos de encuestas.

Pero en esta ocasión tocó ir al archivo y encontrar una imagen de un hiper joven Henry Cavill, en lo que fueron sus inicios dentro de la profesión. El detalle más sorprendente es que luce irreconocible, como si fuese otra persona.

Si bien obviamente conserva muchos aspectos de su rostro, desde fisionomía hasta rasgos súper característicos, definitivamente su cuerpo ha sufrido una transformación increíble. Esto fue mucho antes de hacerse famoso por la serie histórica The Tudors y alcanzar el éxito en Hollywood interpretando a Superman.

El británico inició su carrera como actor con la película Laguna en 2001, para luego tener paso por producciones locales como The Count of Monte Cristo (2002), Tristan & Isolde (2006) y Stardust (2007). Luego llegaría The Tudors (2007), el papel que hizo que varios depositen su mirada sobre él.

La imagen de un joven Henry Cavill en 2001, protagonizando Laguna

Lo cierto es que el archivo de imágenes lo muestran en el film Laguna, un proyecto independiente dentro del cual interpretó a Thomas. Pero claro, este proyecto fue 12 años antes de llegar a convertise en el Superman de Man of Steel (2013), la primera película del Universo de DC en la que participó.