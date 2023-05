El incómodo momento que vivió Matthew Lawrence con un reconocido director de Marvel

Desde que arrancó el año el Universo Cinematográfico de Marvel viene de caída en caída. Este 2023 todavía no trajo buenas noticias para la franquicia de superhéroes más conocida del mundo. Primero sufrieron el despido de Victoria Alonso, una de las figuras más representativas dentro del equipo; no nos olvidemos del terrible accidente que casi le cuesta la vida a Jeremy Renner; el fracaso contundente de Ant-Man and the Wasp: Quantumania; la catarata de denuncias que recibió el actor Jonathan Majors; y ahora el Matthew Lawrence reveló en una entrevista que fue perseguido por uno de los directores del MCU con una propuesta indecente que rechazó rotundamente.

Matthew Lawrence, protagonista de Mrs. Doubtfire junto a Robin Williams, aprovechó el podcast Brotherly Law para confesar que recibió más de una propuesta indecorosa para potenciar su carrera en Hollywood y, curiosamente, la más traumática de todas viene de la mano de una de las franquicias más populares en la actualidad del séptimo arte.

Matthew Lawrence reveló que fue acosado por un famoso director de Marvel.

El actor de 43 años sostuvo que un director de amplia trayectoria lo hizo pasar un muy mal momento con la promesa de que una vez concluido ese encuentro Lawrence podría unirse al Universo Cinematográfico de Marvel, esa franquicia que logró conquistar a Hollywood y en la que la gran mayoría de los intérpretes quieren lograr participar dándole vida a alguno de sus personajes.

“Mi agencia me dijo que fuera a la habitación de un aclamado director ganador de premios Oscar y no puedo creer que me hayan enviado. Esta persona aparece vestido sólo con una bata, me pide que me quite la ropa y dice que necesitaba tomarme fotos. Me comenta también que si hacía X, Y y Z yo sería una de las próximas estrellas de Marvel”, contó Matthew Lawrence.

Si Matthew Lawrence aceptaba la propuesta indecente de este cineasta, tenía pase directo a formar parte del elenco de Marvel.

Pero la historia no termina en ese lugar, sino que una vez que Matthew Lawrence se negó a cumplir con los pedidos del cineasta su propia agencia terminó el contrato profesional que lo unía con el actor demostrando que muchas veces el poder de las personas que están dispuestas a concretar abuso y otras calamidades es tanto que si no son denunciadas hasta perjudican a sus potenciales víctimas.

Matthew Lawrence recordó la importancia del movimiento #MeToo que denuncia estas situaciones de acoso tanto contra mujeres como hombres en el lugar de víctimas. En ese sentido señaló que muchas veces el hombre tiene dificultad en contar estos hechos y hasta no son tomados muy en serio como ocurrió con Terry Crews que por tener un físico grande y masculino se lo desestimó a la hora de contar su mala experiencia.