El impactante mini vestido de Chanel con el que Rihanna elevó la temperatura de las redes

Uno de los eventos más esperados del año es la Met Gala, un evento en el que las estrellas más reconocidas del espectáculo se esfuerzan por deslumbrar con sus atuendos en la alfombra roja respetando la temática elegida para cada edición. Pero antes de esta gran fiesta realizada en la ciudad de Nueva York, algunos artistas se anticipan a sus looks para dar pequeñas pistas de cómo desfilarán en la red carpet. Una de ellas fue Rihanna que enamoró no sólo con su mini vestido de Chanel sino también con su pancita cada vez más prominente que no evitó que la cantante brillara y fuera elogiada por todos.

La cantante nacida en Bahamas, sorprendió al llevar sobre su cuerpo un atuendo hecho completamente en felpa que rememoró el estilo vintage de Chanel y con el que habría rendido un homenaje a Karl Lagerfeld.

Rihanna lució un impactante mini vestido de Chanel que revolucionó las redes.

Se trató de una chaqueta estilo torera con mangas en negro y en los bordes de la misma, destacó el color blanco. Pero lo que más llamó la atención de la salida de la cantante fue el mini vestido de tirantes Coperni, con el que presumió su embarazo que ya pasa por el tercer trimestre, quedando pocas semanas para darle la bienvenida a su segundo hijo.

El outfit de la artista lo complementaron sus sandalias de tacón alto de la firma Amina Muaddi, un sombrero con las mismas características de su chaqueta y vestido, y unas gafas asimétricas en blanco que llevaban claramente el monograma de “doble C”, que ha sido el sello insignia de la marca cuyo precio asciende a los $3,400 dólares.

Rihanna combinó el vestido con unas gafas con las iniciales de la marca.

Cabe destacar que, este vestuario formó parte de la colección otoño – invierno de 1994 cuya creación se le atribuye a Karl Lagerfeld. En una de las publicaciones de Vogue, destacan que la artista decidió modificar el outfit con el que fue vista, de la diseñadora Amina Muaddi y este habría sido el guiño con el que la cantante le diría sí a la MET Gala.

Este vestido lo lució Rihanna antes de la ceremonia tan esperada de la Met Gala.

Finalmente, la cantante de Barbados acompañó su vestimenta con aros de perlas y diamantes de Jacob & Co y anillos de la misma marca. Las imágenes fueron replicadas en la cuenta de Instagram de la cantante, que acumula más de 149 millones de seguidores las cuales acompañó con la frase “ni siquiera es lunes”, lo que despertó aún más el interés de sus seguidores por saber cómo llegará vestida a la icónica alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York.