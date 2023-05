¡Increíble! Este fue el llamativo e innovador cambio que le hizo Adamari López a su casa en Miami

Adamari López, quien hace poco cumplió 52 años, presumió orgullosa la reciente modificación que le hizo a su casa en Miami, la cual contribuirá con la vida saludable que busca inculcarle a su pequeña hija Alaia.

Por medio de un video de una duración de unos 2 minutos aproximadamente, la también actriz mostró en su perfil de Facebook lo que representaría ese cambio en su acogedor hogar.

Adamari López cumplió hace unos días 52 años.

“¡Hola, hola mi gente linda! Ustedes saben que a mí me encanta cuidar mi hogar (…) y encontré un sistema increíble para purificar el agua de toda mi casa. Aquí les explico un poco de todos sus beneficios. Se los recomiendo muchísimo para ti y toda tu familia”, se lee en la descripción del video que compartió con todos sus fans.

En el clip se puede apreciar el aparato al que hace alusión Adamari López, como así también se la oye explicar los pasos que debe seguir para garantizar que funcione correctamente y que la calidad del agua sea la indicada para su salud y la de su hija.

Adamari López apoya la vida saludable

En el video compartido, la boricua continúa diciendo que le encanta cuidar y que disfruta transmitir esa pasión con quienes más quiere.

Ella ya tenía un purificador de agua en su hogar, pero quiso hacer un upgrade y para ello se compró un sistema que la ayuda a seguir purificándola. Este aparato que sumó a su casa de Miami mejora la calidad del agua con la que se baña, con la que se lava el cabello y con la que bebe. Lo mejor de todo este sistema es que ahora tiene propiedades alcalinas y además antioxidantes.

Adamari López disfruta de hacer ejercicio y la vida saludable.

La presentadora de Hoy Día continuó diciendo que disfruta la vida que lleva, se alimenta mejor, sigue haciendo ejercicio y fomenta ese estilo saludable a todo el mundo.

“Yo que busco un estilo de vida saludable, que me estoy alimentando mejor, que sigo haciendo ejercicio, pues también lo que me tomo, el agua que me tomó quiero que sea alcalina de 10.5 para arriba y además esos antioxidantes que nos van a beneficiar por dentro a nuestro cuerpo”, compartió Adamari López, quien lleva viviendo ya varios años en esta casa en Miami.