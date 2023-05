Daniela Álvarez cumplió años y el gran ausente en la fiesta fue Daniel Arenas

Hace unos días la colombiana Daniela Álvarez vivió un momento doloroso cuando la pinza de un cangrejo quedó prendida a uno de sus dedos, un particular momento que compartió con sus seguidores. Ahora, la ex reina de belleza cumplió 35 años y con motivo de celebrar esta fecha tan especial, la modelo realizó varias actividades.

"Gracias Dios por un año más de vida, prometo hacer de ella la aventura más emocionante que pueda existir, con lo bueno y no tan bueno, siempre sonreiré porque el mejor regalo que me has dado es: ¡La vida! Gracias a todos por regalarme tanto amo", escribió Daniela en su perfil de Instagram.

Daniela Álvarez agradeció por un nuevo año más de vida.

Así fue que Álvarez compartió un video en sus redes sociales donde se puede apreciar la fiesta de cumpleaños que organizó en un restaurante de Colombia, donde estuvo rodeada de varios amigos y seres queridos. Sin embargo, Daniel Arenas, novio de la cumpleañera, fue el gran ausente en este festejo y tampoco la felicitó a través de las redes de la modelo, hecho que llamó la atención de sus fanáticos.

El gran ausente de la fiesta de cumpleaños de Daniela Álvarez fue su novio, Daniel Arenas.

Debido a esto, volvieron a surgir los rumores de una posible separación. Cabe recordar que hace unas semanas, la modelo fue entrevistada en el programa colombiano “Lo sé todo” de Canal 1, y cuando le cuestionaron si seguía siendo novia de Daniel Arenas, la modelo contestó con firmeza: “Sí, claro”, lo que también hace suponer que su pareja no asistió a la fiesta por motivos laborales, aunque ninguna de las versiones se han confirmado aún.

A pesar de lo último que la última vez Daniela aseguró que seguían juntos con Arenas, los usuarios no dudaron en cuestionar la ausencia del presentador. "¿Y dónde está Daniel Arenas?", "y Daniel Arenas por ningún lado", "esa relación se acabó no sé qué gana ella en decir que está con él", "Daniel Chao. Te vi, para muestra un botón, no se puede tapar el sol con un dedo", "el gran ausente Daniel Arenas", "pero como siguen preguntado por él. Es página leída y pasada. Que aburrido que le sigan preguntando lo mismo" y "no puedo creer que te dejaste de Daniel Arenas", fueron algunos comentarios de los internautas.

Si bien Daniel Arenas no estuvo presente en su cumpleaños, esto parece no haberle afectado a Daniela Álvarez, quien se mostró feliz bailando y festejando un año más de vida.