Clarissa Molina y una conmovedora declaración de amor

Hace unos días, la actriz dominicana Clarissa Molina utilizó sus redes sociales para anunciar que su relación con su prometido Vicente Saavedra llegaba a su fin. La también conductora, quien encuentra grabando una nueva película en su República Dominicana natal habló recientemente de lo ocurrido con su expareja.

"Yo fui súper feliz con Vicente, de verdad que fue una relación bien bonita y eso es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo en el corazón atesorando cada uno de ellos que compartí públicamente con todos ustedes, los fanáticos también. Pero sabes qué, y lo estaba pensando después, los momentos que realmente me llevo son donde no había cámaras, que solamente éramos él y yo", expresó Clarissa.

Hace unos días Clarissa Molina confirmó su ruptura con Vicente Saavedra.

Ahora, la co-presentadora del programa de espectáculos “El gordo y la flaca” se encuentra tratando de superar la ruptura con Saavedra enfocándose en su profesión y disfrutando de los lindos momentos que se le presentan.

Es por ello que este fin de semana pasado, Molina compartió una conmovedora declaración de amor a una de las personas más importantes de su vida, quien la acompaña en las buenas y en las malas de manera incondicional.

Clarissa Molina se encuentra en República Dominicana grabando su nueva película.

Y es que ayer domingo fue un día especial porque en su país, República Dominicana, se celebró el Día de las Madres, y Clarissa no dejó pasar esta oportunidad para homenajear a su mamá a través de sus redes sociales ya que se encuentra con ella por motivos laborales.

Molina se encuentra grabando una nueva película junto al actor argentino Julián Gil, sin embargo, encontró la manera de felicitar a su madre con un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde se ve a la actriz derrochando felicidad.

"Mami antes de irme al aeropuerto anoche: 'Vamos a bailar un merenguito antes de irte para celebrar el Día de las Madres'. Yo: 'Claro que síiiii, ¡lo que quieras mamissss! Feliz Día de las Madres, mami. ¡Te amo con mi corazón! PD: ya saben a quien salí en lo del baile", escribió Clarissa.