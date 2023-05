Es muy difícil para las celebridades entablar vínculos potencialmente amorosos, y aunque parezca sencillo entre pares, algunos prefieren buscar el amor fuera del ambiente laboral, y se frustran. Entre esto, Jenna Ortega contó las causas por las que no quiere tener más citas.

Sin lugar a dudas, fue la chica de la temporada de invierno (del norte) luego del éxito de Merlina, serie que la tuvo como protagonista y la catapultó a la fama mundial con apenas 20 años recién cumplidos. Aunque tanto suceso puede ser desfavorable en términos del corazón.

En una entrevista con Elle sobre varios temas vinculados al romanticismo, debido a que pronto se estrenará Winter Spring Summer or Fall, comedia romántica que produjo y protagonizó. Y fue en ese contexto donde pudo exponer su punto de vista acerca del amor.

“Detesto que un chico me vuelva loca. Creo que en el fondo es una cuestión de orgullo. Es un problema con muchos personajes femeninos, que muchos de ellos están orientados a los hombres o lo que expresan o emiten y se basan en la posición de un hombre y en la historia de él”, analizó.

Inmediatamente comentó que no suele tener citas debido a que, más allá de su opinión sobre las relaciones románticas, tiene el foco puesto en otro lado. “Quizá estoy demasiado obsesionada con mi trabajo, pero la idea de las relaciones me estresa”, se sinceró.

“También, la idea de ser tan vulnerable con alguien y tener que conocer a alguien tan bien y que esa persona te vea por todo lo que sos... Mi cerebro sabe que no necesito pensar en eso ahora mismo”, agregó.

Sin embargo, dio a entender que esto responde a cómo forjó su personalidad durante la adolescencia. “Tengo mucho miedo de decepcionar a la gente de mi vida, incluso a la gente en público. Quiero estar a la altura de las expectativas de la gente, que es algo que tengo que superar, pero también tengo miedo de que, no sé... Quizá alguien llegue a conocerme demasiado bien y se dé cuenta de que no soy todo eso”, exclamó a modo de catarsis.

Y si todo esto vuelve más difícil la idea de conquistar a Jenna Ortega, el reto es más grande cuando se tiene ciertas reservas ante los más inocentes cumplidos. “Las palabras amables que escucho que dicen de mí otras personas me parecen increíbles. Siento que la gente de mi vida me ve de una forma en la que yo no me veo realmente”, contó.