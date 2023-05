El sueño frustrado de Galilea Montijo con su exmarido

Tras su divorcio de Fernando Reina, con quien estuvo casada durante 11 años, Galilea Montijo ha comenzado a hablar con los medios acerca de algunos temas personales, como por ejemplo su familia.

En una reciente entrevista, la conductora dio a conocer uno de los sueños que no pudo concretar junto a su exmarido y comentó que se quedó con muchas ganas de darle un hermanito a su hijo Mateo, el cual se ha convertido en su adoración y su más grande orgullo.

Galilea Montijo con su hijo, Mateo.

Las confesiones de Galilea Montijo

En una reciente entrevista con la revista TVyNovelas, la presentadora del matutino de Televisa confesó que le hubiera gustado convertirse en madre por segunda vez, pero no pudo por diversos motivos.

Durante su conversación con la publicación de espectáculos, indicó que cuando quedó embarazada de su hijo Mateo ya tenía 39 años y no se animó a intentarlo por segunda vez porque se consideraba una madre "grande".

“Claro que sí, si hubiera comenzado más joven a tener hijos, porque yo me embaracé a los 39 años y me arrepiento porque me hubiera gustado, por lo menos, congelar mis óvulos, eso me hubiera encantado”, destacó la también actriz de telenovelas, quien tuvo a su hijo en el año 2012, pocos meses después de haberse casado con Fernando Reina, quien ya era padre de dos niños, Claudio y Alexis.

¿Por qué Galilea Montijo no tuvo más hijos?

Al preguntarle por qué no congeló sus óvulos como lo han hecho otras colegas famosas, Galilea Montijo aseguró que nunca lo había pensado hasta ese momento porque no era un tema muy popular entre las mujeres y había bastante desconocimiento al respecto.

Además, creía que podía concebir a otro bebe cuando ella quisiera. Sin embargo, el tiempo pasó muy rápido para Gali, como le dicen con cariño sus fanáticos, y ya no le dio tiempo de volverse a embarazar y, sobre todo, de tener una niña, su gran sueño frustrado.

“Todavía no estaba en el radar (el tema de la congelación de óvulos), aparte yo pensaba: ‘si ya pude tener uno, puedo tener otro’, pero la vida se te va en un abrir y cerrar de ojos, pero sí, me quedé con muchas ganas, sobre todo de una niña, o de niño”, agregó la conductora.

"Desde que Mateo nació he estado muy preocupada; todo me daba miedo e iba detrás de él siempre, hasta que me di cuenta de que parte de ser mamá es dejarlos que se golpeen y aprendan. (...) Como madre o padre, siempre tienes (miedo) de que les pase algo, quieres tratar de meter a tus hijos en una burbuja para que nunca sufras, que nunca lloren, pero te das cuenta de que eso es parte de la vida, de dejarlos crecer, de dejarlos volar, de dejarlos madurar", destacó la celebridad de televisión.

El divorcio de Galilea Montijo

Cabe recordar que Galilea Montijo anunció en marzo pasado que se divorció del político y empresario Fernando Reina, con el que estuvo casada por más de una década y con quien tuvo a su sol, su hijo Mateo.

La confirmación de esta ruptura surgió después de que sus compañeras del programa "Hoy", Andrea Legarreta y Tani Rincon, hicieran lo mismo en días anteriores, por lo que se llegó a hablar de una especie de "maldición" del programa.

A pesar de la confirmación de esta ruptura, todo parece indicar que Galilea Montijo estaría dándole una nueva oportunidad al amor con Isaac Moreno, un modelo español con el que supuestamente está saliendo.