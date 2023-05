El preocupante mensaje de Alejandro Sanz: “no estoy bien”

Los millones de fanáticos de Alejandro Sanz quedaron preocupados por un inquietante mensaje. enviado por el español. El cantautor escribió en su cuenta oficial de Twitter que no se encontraba bien, lo que disparó las alarmas por su estado de salud.

El tuit, que comienza con un contundente “no estoy bien”, recibió comentarios y reproducciones de sus la de 19,7 millones de seguidores en esta red social enviándole su cariño y aliento al intérprete de “Corazón partío”.

"No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", expresó el músico en una parte de su mensaje.

Los fans de Alejandro Sanz quedaron preocupados por la salud mental del cantante.

Asimismo, Alejandro Sanz se sinceró y reconoció que está atendiendo a su salud mental. "Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer", escribió Sanz.

El compositor español no dio más detalles de lo que le estaba ocurriendo o los motivos que lo llevaron a escribir este mensaje, que también lo compartió en sus historias de Instagram. "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", aseguró Sanz.

Alejandro Sanz confesó sentirse "triste y cansado".

Con este preocupante mensaje enviado por Alejandro, el intérprete se coloca como figura de apoyo para aquellos que a diario luchan con los diversos trastornos de salud mental.

Las reacciones de los fans de Alejandro Sanz

Luego de que el cantante haya compartido este escrito, sus millones de seguidores reaccionaron con palabras alentadoras para su ídolo. "Reconocer no estar bien y además contarlos es el primer paso para encontrar el camino. ¡Ánimo Alejandro!", "el reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!", "Mucho ánimo, no hay tormenta que no escampe. Rodéate de los que te quieren y te apoyan. Un abrazo", “busca ayuda profesional. Ánimo, todo estará bien”, fuerte abrazo, genio”, “todo tiene final. Volverás a estar bien”, “la valentía de compartir tu sentir, de mostrarte vulnerable, e lo que te hace fuerte. Un abrazo al alma” y “reconocer no estar bien y además contarlo es el primer paso para encontrar el camino. Ánimo Alejandro”, fueron algunos de los mensajes que los fans le hicieron llegar a Alejandro Sanz en su cuenta de Twitter.