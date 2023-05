El día que Tina Turner se presentó en “Siempre en Domingo”

Luego de una larga batalla contra el cáncer de intestino, el pasado 24 de mayo de 2023 falleció a los 83 años de edad la cantante estadounidense Tina Turner. La estrella de rock ha tenido una extraordinaria carrera recorriendo distintos escenarios alrededor del mundo con su música, y presentándose en importantes programas de televisión y radio. Uno de ellos fue el show mexicano “Siempre en Domingo” conducido por el polémico presentador Raúl Velasco.

Anna Mae Bullock, nombre verdadero de Tina Turner, comenzó su carrera cuando tenía 17 años de edad junto a su esposo Ike Turner como parte del exitoso dúo "Ike and Tina Turner", que brillaron a lado de figuras consagradas como Mick Jagger y David Bowie.

Tina Turner se presentó en una de las emisiones del popular programa "Siempre en Domingo" en el año 1983.

La presentación de Tina en el programa de Raúl Velasco fue uno de los momentos más importantes de la televisión mexicana, donde la cantante estadounidense conquistó los corazones de los todos.

La presentación de Tina Turner en "Siempre en Domingo"

En la década de los 80, “Siempre en Domingo” fue el programa de entretenimiento más importante de Latinoamérica y plataforma para que la mayoría de los artistas hoy consagrados hayan dado sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su conductor Raúl Velasco ha sido criticado numerosas veces por haber humillado a sus invitados, incluso durante la emisión en vivo del show. Estrellas como Luis Miguel, Thalía y Paulina Rubio, entre otras muchas, se han convertidos en figuras famosas luego de presentarse en dicha producción mexicana basada en presentaciones musicales y entrevistas.

El conductor de "Siempre en Domingo", Raúl Velasco, se dio el lujo de tener a Tina Turner en su programa.

En 1983 Tina Turner participó en una de las emisiones de “Siempre en Domingo” cuando la cantante tenía en ese momento 44 años y ya era una de las estrellas consagradas del rock a nivel mundial. Si bien la presentación de la estadounidense se grabó en Miami, se transmitió en toda América Latina, llegando a ser uno de los programas más vistos de esta icónica producción mexicana.

“Una mujer que envuelve con su fuerza y su encanto a grandes audiencias como toda ésta. Si yo les presento a Anna Bullock no saben quién es, pero universalmente respetada, admirada, querida y ovacionada como la reina del rock: Tina Turner", fue como Raúl Velasco dio la bienvenida a la rockera.

La cantante interpretó algunos de sus éxitos como “We Don’t Need Another Hero” y “Better Be Good To Me”, y aunque lo hizo con “playback”, esto poco le importó al público que deliró con la imponente presencia de Tina Turner sobre el escenario.