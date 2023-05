Cuál es la actriz de Stranger Things que decidió retirarse del mundo de la actuación

Puede suceder que aquello que, por fuera, se ve resplandeciente, esté turbio por dentro, u eso es algo muy común que sucede en el mundo del espectáculo. Y es por eso que de una actriz de Stranger Things que decidió retirarse de la actuación y ella misma contó el motivo.



Se trata de la intérprete estadounidense Grace Van Dien, de 26 años. Ganó reconocimiento gracias a su papel de Chrissy en la serie de Netflix y también trabajó en Roost, V for Vengeance y Julius Caesar Live!, pero el mundo de los sets como su patio de juegos, ya que es de una familia de actores consagrados.



Grace es bisnieta del actor de la edad de oro de Hollywood, Robert Mitchum, por parte de su madre, Carrie. Además, su padre es Casper Van Dien, aquel que interpretó al argentino Johnny Rico en Starship Troopers, así que el ambiente actoral es algo que conoce de toda su vida, con sus luces y sombras. Sin embargo, ahora está dedicada a ser streamer y decidió alejarse de los sets de filmación, encargándose de comunicarlo ella misma.







“Aquí está la cuestión: he visto que algunas personas están molestas conmigo por rechazar proyectos de actuación y decidir transmitir más en distintas plataformas, pero el hecho es que, en los últimos proyectos en los que he trabajado, no tuve las mejores experiencias con algunas de las personas para las que tuve que trabajar. Y en estas plataformas puedo elegir con quién pasar el rato y con quién hablo”, exclamó en una transmisión de su canal de Twitch, bajo el nickname de BlueFille, en el que tiene más de 328 mil seguidores.



“En una de las últimas películas que hice, uno de los productores me pidió que contratara a una chica con la que él se acostaba y luego me pidió que hiciera un trío con ellos. Así que, ese es mi jefe. No lo hice: lloré mucho. Estaba muy molesta. Cuando las personas me preguntan por qué el streaming es mejor para mi salud mental, bueno, por esas cosas: puedo quedarme dentro de mi casa y jugar videojuegos. Y no tengo a mi jefe pidiéndome tener sexo con él”, narró y explicó sin rodeos.



“Pero lo manejé de la manera correcta. Se lo conté a mi agente. Mi compañera de reparto estaba allí conmigo y me dijo: ‘¿Escuché eso correctamente?’ Le dije que sí, y me llevó con ella a dar un paseo. Pasamos juntas momentos miserables y lloramos mucho”, concluyó la anécdota Grace.







“Es por eso que voy a quedarme con las transmisiones en vivo por un tiempo. Estoy feliz aquí”, exclamó Van Dien, que suele emitir sus partidas de Valorant o charlar con los espectadores que tenga en cada transmisión. “Además, estoy desarrollando mis propios proyectos (ya que también es escritora, productora y directora) y espero que alguien decida financiarlos, porque entonces tendría el control del set y no voy a pedirles a mis actores que se acuesten conmigo”, cerró.

Tras vivir una infancia ligada al mundo de la actuación, conociendo lo bueno y lo malo de primera mano, Grace Van Dien tiene bien claro qué quiere y que no en el showbiz, sabiendo que el mundo digital es otro que puede explorar y explotar.