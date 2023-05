Bárbara Bermudo presume de los resultados de sus explantes mamarios: “me siento feliz”

Bárbara Bermudo es una de las famosas que en el último tiempo ha tomado la decisión de quitarse los implantes de senos que se había realizado y que tantos problemas de salud le habían acarreado. Se cumplieron un poco más de tres meses que la periodista se realizó sus explantes mamarios y a través de sus redes sociales compartió con sus seguidores lo satisfecha que está con los resultados obtenidos.

Luego de la operación en la que se explantó los pechos, la puertorriqueña se aisló un tiempo rodeándose de su familia y enfocada en su recuperación. Ahora, Bárbara fue por primera vez a la playa acompañada de sus hijas y luciendo un traje de baño azul que le quedaba pintado.

Bárbara Bermudo sufrió serios problemas de salud al implantarse prótesis mamarias.

En el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora se mostró feliz. Lo más difícil ya pasó, pero aún le queda algunas cuestiones que tiene que cuidar para llegar a una total recuperación. Sin embargo, está disfrutando de su buen estado de salud y de los resultados obtenidos tras la explantación de sus pechos.

"Después de varias semanas un poco aislada por un proceso que me tocó vivir que luego compartiré, les cuento que me siento mucho mejor y lista para el verano. Hoy, por primera vez, me siento cómoda luciendo mi traje de baño", dijo Bárbara.

Bárbara Bermudo sigue su proceso de recuperación luego de quitarse los implantes mamarios.

Bermudo, quien sufrió el síndrome de ASIA, se siente orgullosa de la decisión que tomó de quitarse las prótesis mamarias, por lo que ha recuperado su salud. "Tres meses después me siento feliz de los resultados, pero lo más importante es recuperar poco a poco mi salud", expresó Bermudo.

La comunicadora quiere contar la experiencia vivida y es por ello que se dirigió a sus fans para decirles que en alguna oportunidad responderá a todas las dudas que tengan sobre cómo fue todo el proceso por el que pasó. "Aquí estoy para pronto contestar preguntas sobre el síndrome de ASIA, la explantación y, lo más importante, lo que necesitamos saber para llevar una vida más saludable", finalizó Bárbara Bermudo.