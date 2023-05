Ángela Aguilar no tendría buenas ventas en su nueva gira “Pienso en ti”

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán ya que en redes sociales está circulando la información de que la joven exponente del regional mexicano no estaría tendiendo buenas ventas en su nueva gira “Pienso en ti”, o por lo menos, no como habían planeado los promotores del tour, debido a que aún hay muchos espacios libres a pocos días de que arranquen las presentaciones.

Y es que a menos de una semana de que comience la gira de la joven artista, se puede apreciar en los sitios de ventas de entradas que aún existen gran cantidad de espacios disponibles, lo que supone el poco entusiasmo que existiría en el público para asistir a disfrutar de los shows que tiene programados la menor de la dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar comenzará en Estados Unidos su gira "Pienso en ti".

Cabe remarcar que el tour “Pienso en ti” de Ángela Aguilar arrancará su primera etapa en Estados Unidos, y luego se presentará en varias ciudades de México. Las fechas empiezan en Chicago el 2 de junio, luego en Nueva York el 4 de junio, para pasar a Wheatland el 9 de junio. El 10 de junio la cantante se presentará en Las Vegas, el 16 de junio en Irving, el 17 de junio llegará a Houston, en el último tramo a Inglewood el 23 de junio y finalmente, el 24 de junio en Phoenix sería la última presentación de la cantante en el país del norte.

De acuerdo a lo expresado por la intérprete de “La llorona”, el repertorio de la gira contará con todas las canciones que la han acompañado durante todos estos años de carrera, así como también presentará sus composiciones originales.

Durante su nueva gira, Ángela Aguilar presentará su nuevo material discográfico.

Cabe destacar que durante esta gira Ángela Aguilar presentará su nuevo álbum que lleva el mismo nombre que el tour. Asimismo, la artista reconoció que este es uno de los discos que más le entusiasman y en el que mejor cantó gracias a que estuvo rodeada de músicos de primera línea.

“Muy pocas personas saben lo mucho que significa esto para mí, es un orgullo, yo porto trajes mexicanos porque yo soy más mexicana que nada, mis papás me enseñaron a ser orgullosa de dónde vengo, vengo de muchos lugares, mi sangre viene de muchos lugares, pero eso no me quita lo orgullosa que me siento de ser mexicana”, expresó Ángela Aguilar.