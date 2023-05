¡Terrible! Joanna Vega-Biestro denunció a Arath de la Torre por una agresión frente a su hija

Para sumar un escándalo más a la televisión mexicana, ahora Joanna Vega-Biestro se tomó unos minutos en su programa matutino para contarle a la audiencia acerca del mal momento que le tocó vivir con el comediante Arath de la Torre cuando se cruzaron en un evento.

La conductora de Sale el sol informó en su programa acerca de la agresión recibida: "En una fiesta infantil, sin el mínimo respeto, se decide acercarme. Le dije 'estoy con mi hija, respeta'. Iba sola, porque mi marido no me pudo acompañar, el me vio sola. Lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre. Me dice 'vete a la chingada'. No te lo voy a permitir Arath".

El origen de la pelea fue cuando, en febrero de este año, Arath de la Torre, artista nacido en Cancún, se grabó insultando al público, diciendo que son "unos flojos" y que siempre tiene que levantarse con cara de "pendejo". En su programa, Joanna Vega-Biestro lo criticó y marcó que debido a eso los proyectos del actor "estaban fracasando".

Arath de la Torre se disculpó

"Lo único que le dije en realidad es que no estaba de acuerdo en la nota que había sacado, donde no solamente se expresaba de mí de una manera decadente, sino de mi persona, como si yo hubiera llamado huevones a los mexicanos, yo sería incapaz de hacer esto", se expresó el comediante.

No @ReneFranco yo no tengo problema que me reclamen! Y siempre estoy dispuesta a argumentar y defender mi postura. Lo que no voy a permitir es que me INSULTE y me quiera INTIMIDAR enfrente de MI HIJA!!! Y además involucrala. Fui muy clara en eso — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) May 22, 2023

Luego, agregó: "Yo creo que sí exageró porque ya al final de la fiesta me acuerdo que estaba mi hija, la más chiquita, estaba acostada en una alberca de pelotas y estaba su hija, que tiene dos años, que además déjenme aclararles que no estaba presente su hija, fui muy cuidadoso con eso, fue ella y yo y en un tono discreto".

Además, el actor que trabajó en Los Simuladores subió algunas historias de Instagram con comentarios picantes: "No importa que tan buena persona seas, siempre serás un villano en la historia de alguien, así que disfruta tu rol y se un villano memorable".