Rodner Figueroa sobre su regreso a la televisión: “lo hago con una responsabilidad tremenda”

Hace un par de días se daba a conocer que Rodner Figueroa volvía a la televisión. En una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook el estilista venezolano habló de su retorno a las pantallas. "Regreso efectivamente a la televisión. Y lo hago con una responsabilidad tremenda y no sé si es con un cambio de perspectiva, pero creo que sí porque ustedes saben que cuando yo dejé de trabajar hace seis meses en Telemundo había dicho que posiblemente me iba a dar un tiempo de descanso para no estar en la televisión y enfocarme en lo que hoy por hoy es mi vida: mi línea de ropa y mi marca de café", anunció el carismático influencer.

Rodner aceptó la propuesta de Telemundo Puerto Rico para ser uno de los anfitriones de la alfombra roja, junto a la ganadora del reality show “La Casa de los Famosos 3” Madison Anderson, de la cuarta edición de los “Premios Tu Música Urbano”, que se llevará a cabo el próximo 15 de junio en el Coliseo de Puerto Rico.

Rodner Figueroa será uno de los anfitriones de la alfombra roja de los "Premios Tu Música Urbano" 2023.

Con respecto a cómo se dio su vuelta a la televisión, Rodner explicó porque aceptó la invitación. "El año pasado yo estuve en Puerto Rico, fui como parte del equipo de Telemundo a los Premios Tu Música, que son premios de música urbana, y yo la verdad es que la pasé extraordinariamente bien porque yo me divertí. Entonces me llamaron de Puerto Rico de la producción de este evento de música urbana que se va a llevar a cabo en el Coliseo el 15 de junio para invitarme a formar parte del elenco que va a estar conduciendo la alfombra de este evento y yo entonces dije bueno me están invitando a que vaya a hacer la alfombra, es una alfombra roja, cosa que yo disfruto, es en Puerto Rico, un lugar que yo amo y adoro, voy a estar compartiendo con Madison, quien acaba de ganar La casa de los famosos por Telemundo, y Gil López, que también es una conductora que el año pasado ya yo había hecho la alfombra con ella. Y cuando me hicieron esta invitación yo dije tú sabes qué esto sí es algo que voy a hacer porque es algo puntual, que es lo que yo había dicho que quería hacer ahora con mi vida: aceptar invitaciones puntuales para tener participaciones específicas en proyectos concretos que estén alineados con mi forma de ser, con mi forma de pensar y con mi forma de sentir", dijo el conductor.

Rodner Figueroa busca participar en proyectos televisivos que estén alineados con su forma de ser y de pensar.

"Hoy por hoy si hay una cosa en la que yo no quiero estar es en los chismes, en el dime y el direte, en que si a este lo metieron preso, que si aquel robó, que si aquel le fue infiel, no, a mí lo que me interesa hoy por hoy es entretener, instruir, inspirar, ayudar, colaborar, crecer, dar herramientas", se sinceró Rodner.

Ahora, el fashionista venezolano está encarando una etapa distinta, donde la prioridad es la tranquilidad en su vida. "Tengo paz en mi espíritu, en mi corazón, en mi vida porque yo amo la televisión pero es un medio donde hay mucha intriga, mucha traición, mucho chisme, es un medio que agota, que roba energía", finalizó Figueroa.