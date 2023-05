Quién es la novia rapera de Lily Rose, la polémica hija de Johnny Depp

Desde hace un tiempo ya que Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, se encuentra en el centro de todas las miradas. Su indiscutible belleza es motivo suficiente para hablar de ella, aunque también lo hace a través de sus producciones de fotos, sus looks y ahora tras confirmar su nuevo romance.

The Idol, la controversial serie de HBO, es una de las más comentadas por estos días, habiendo tenido su estreno en el Festival Cannes y protagonizada por Lily Rose Depp, mostrando su lado más atrevido y mega sensual.

La foto de Lily Rose Depp y su nueva novia: la rapera 070 Shake.

En paralelo a todo esto, la joven de 23 años no solo llamó la atención por su presencia en el reconocido festival de cine sino que también lo hizo confirmando su romance con la rapera 070 Shake.

Días atrás la hija de Johnny Depp compartió en su cuenta de Instagram una foto en donde se la ve besando a la artista estadounidense 070 Shake, cuyo verdadero nombre es Danielle Balbuena.

En este orden, Lily Rose Depp decidió publicar un mensaje en sus redes en el cual aclaró: “¡4 meses con mi crush!”. Así, la actriz confirmó este amorío que se venía rumoreando desde febrero de este año, cuando ambas se mostraron muy cariñosas en la Semana de la Moda de París.

Pero las cosas parecen ir muy en serio, ya que en la reciente alfombra roja de Cannes la famosa posó junto a su pareja y los paparazzis lograron captar las primeras imágenes de ambas.

El posteo de Lily Rose Depp junto a su novia, celebrando cuatro meses de amor.

¿Quién es 070 Shake? Una joven que es apenas dos años mayor que ella y que comenzó a hacerse conocida dentro de la industria musical gracias a las colaboraciones que realizó con su colega Kanye West, el ex de Kim Kardashian y uno de los raperos más conocidos del mundo.