La importante promesa que hizo Christian Nodal antes del nacimiento de su hija

El último año Christian Nodal no ha dejado de acaparar los titulares de todos los periódicos. Todo comenzó con el anuncio sorpresivo de su ruptura con Belinda, luego los dichos y trapitos al sol de la pareja, aunque al día de la fecha no se sabe la razón exacta del fin de su relación. Unos meses más tarde, se lo vinculó con la rapera argentina Cazzu, pero lejos de tratarse de rumores, los artistas se pusieron de novios y este año dieron la noticia de la dulce espera. El intérprete de Ya no somos ni seremos espera con muchas ansias a su niña y hasta le ha hecho una gran promesa antes de su nacimiento.

En una entrevista que el intérprete de Botella tras botella le dio a Andrea Escalona para el programa matutino Hoy, la conductora le preguntó si ya había compuesto una canción para su hijita, a lo que el cantante aseguró que no. “No, no, no, yo creo que eso va a llegar en algún momento. Yo sí siento que igual me inspira un montón, no sólo para componer, sino en otras cosas”, aseguró Nodal, dejando ver que, al igual que la conductora, quien se convirtió en mamá recientemente, sus prioridades cambiarán cuando nazca su bebé.

Christian Nodal está muy entusiasmado con la espera de su primera hija con Cazzu.

Al hablar sobre cómo cambiarán sus prioridades en la vida, cuando se convierta en papá, Christian Nodal, quien vive desde hace unos meses en Argentina junto a Cazzu, dejó ver lo que más le preocupa sobre su hija y, en este sentido, le hizo una importante promesa ante las cámaras del matutino de Televisa. “Tú también ya estás viviendo esa experiencia, donde dejas de lado muchísimas cosas y priorizas las más importantes, para que crezca con mucho amor y que tenga una vida bonita, que sea un buen ser humano, y que la disfrute y que sea feliz”, enfatizó el cantante, quien comenzó una relación de pareja con la argentina en 2022, unos meses después de confirmarse su ruptura y disolución de su compromiso matrimonial con Belinda.

Convertido en una de las figuras más importantes de la música regional mexicana y en español, en general, Christian Nodal ha vivido los años recientes bajo los reflectores por participar en programas de televisión, su publicitado noviazgo con Belinda y posterior truene, así como su relación con Cazzu y la polémica en que se vio envuelto con J Balvin, luego de una guerra de declaraciones en redes sociales.

Christian Nodal se encuentra viviendo en Argentina junto a Cazzu y quiere que su hija sea muy feliz en familia.

Ante un escenario en el que la fama y la mirada inquisidora de la opinión pública serán una constante en su vida, el cantante sonorense de 24 años fue enfático al decir que lo que más le importa es que su hija sea feliz. “Yo no quiero pasarle ninguno de mis traumas, ni de mis faltas, ni nada de eso. Yo nada más quiero que sea un bebé con mucho amor. No creo que vaya a ser celoso, creo que también ayuda que la mamá es un gran ser humano y, entre los dos, creo que vamos a encontrar ese balance. Creo que va a ser una bebé muy feliz”, expresó Nodal, dejando ver que sí se trata de una niña.

Tal y como sucede con muchas parejas, los mareos y antojos que experimenta la futura mamá, pueden convertirse también en un síntoma de embarazo para el papá y Christian Nodal dio detalles sobre cómo ha vivido esta etapa junto a Cazzu. “Mareos, pero al inicio. Al inicio me pasaba que llegaba a ciertos lugares y empezaban los aromas y sí me daban un poco de náuseas, pero eran más los mareos. Yo me empecé a asustar y hasta fui a checarme al médico y todo y (después me dicen): ‘Estás embarazado’”, contó el artista.

Fue en el viaje que realizó junto a su novia a Japón, a fin de año, en el que compartieron con Rosalía y Rauw Alejandro, la ocasión en que Cazzu le reveló a Christian Nodal que serían papás. Por esta razón, el cantante comenzó a borrarse los tatuajes de la cara para que su hija lo conozca tal y como es.

“Bien, (el proceso para borrar tatuajes) es muy doloroso, pero bien. Me queda un mes para volver a hacer la próxima sesión. Son como seis o nueve sesiones. Por eso yo también me desespero, porque ya quiero que se vayan ahí borrando”, reveló Nodal quien también aceptó que pronto se tatuaría una imagen en honor a su bebé. “Claro, sí, sí, sí. Ya sé qué va a ser”, afirmó.