Esta es la razón por la que Gal Gadot rechazó formar parte del elenco de Barbie

Sólo escuchar que el tridente Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling formarían parte de una nueva película en live action, ya generaba mucha intriga y expectativas. Es que no sólo estamos hablando de dos grandes estrellas de Hollywood, sino también de una directora que ya ha hecho obras maestras. Sin embargo, al escuchar que se trataba nada más y nada menos que la historia de Barbie, los fanáticos pegaron el grito en el cielo. No solo es una realidad sino que ya hay fecha de estreno y el reparto del film se prende fuego, pero no todos aceptaron en la primera de cambio formar parte de la cinta. ¿Qué sucedió con Gal Gadot?

Es evidente que Barbie, dirigida por Greta Gerwig, es la película más esperada de 2023. Su idea innovadora, su reparto de lujo y su gran promoción en redes sociales son algunas de las señales de que podría convertirse en un éxito de taquilla. Y aunque parece ser es un fenómeno del que ningún actor quiere quedarse afuera, en realidad, Gal Gadot rechazó un papel en la cinta protagonizada por Margot Robbie.

Margot Robbie reveló que querían que Gal Gadot formara parte del reparto de Barbie.

La trama de Barbie estará ambientada en BarbieLand, considerado un lugar perfecto. “A menos que tengas una crisis existencial o que seas un Ken”, señala la sinopsis oficial difundida por Warner Bros. Pictures. En este sentido, Ryan Gosling, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman y Will Ferrell formarán parte del elenco.

¡Eso no es todo! Porque también se han incorporado figuras como Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir y hasta Dua Lipa, entre otras. Las condiciones estaban listas para que Gal Gadot también tuviera su aporte en esta producción con guión de Gerwig y de Noah Baumbach. Pero algo lo ha impedido.

Gal Gadot rechazó formar parte de Barbie porque tenía la agenda muy ocupada.

En una entrevista reciente con Vogue, Margot Robbie -protagonista de Barbie– explicó que compartió el proceso de casting junto a Greta Gerwig. Para eso, buscaron “la energía de Barbie” en actrices reconocidas. Fue así como determinaron que Gal Gadot reunía todas las características para ser una de las estrellas del elenco.

“Gal Gadot tiene la energía de Barbie. Es increíblemente hermosa”, señaló Robbie. Y agregó: “No la odias por ser tan hermosa, porque es tan genuinamente sincera y tan entusiastamente amable que es casi tonto. Es como justo antes de ser una idiota”. Sin embargo, por problemas en su agenda Gal Gadot debió rechazar el papel en el esperado largometraje.