Esta es la película más vista de HBO Max que no te vas a querer perder

Muchos todavía se sorprenden del gran boom que han tenido los films de superhéroes y estas son las producciones que más reproducciones tienen cuando se estrenan en las plataformas de streaming. HBO Max no es la excepción, si bien cuenta con películas y series que han batido récords impensados, también cuenta en su catálogo con buenos y villanos, y es precisamente una de estas cintas la que se lleva el puesto número uno de lo más visto en los últimos días y que no te vas a querer perder.

Aunque las producciones cinematográficas de superhéroes siguen llegando a plataformas como Disney+ (Ant-Man and the Wasp Quantumania), HBO Max no se queda atrás y actualmente su película más vista es una de este género, protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, un protagónico en el que realmente se luce.

Black Adam, ¿Héroe o villano? con Dwayne Johnson es la película más vista del momento en HBO Max.

Si bien la plataforma de streaming acaba de añadir Shazam La Furia de los Dioses a su catálogo, no se trata de la película protagonizada por Zachary Levi, ni de Aquaman con Jason Momoa. De acuerdo con FlixPatrol, la película más vista en esta plataforma de streaming a nivel mundial es Black Adam ¿Héroe o Villano? que se estrenó el 2022 y ya está disponible en HBO Max.

La trama se desarrolla cuando, luego de casi 5,000 años de recibir los poderes de los antiguos dioses y ser encarcelado, Black Adam es liberado de su tumba terrenal y está listo para ejercer su único sentido de justicia en el mundo moderno. La película está protagonizada por Dwayne, quien también es productor, sin embargo, en el elenco se encuentran Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, Marwan Kenzari y Quintesa Swindell.

Según FlixPatrol, la cinta tiene 207 puntos, superando a Shazam Furia de los Dioses, con 200 puntos, y a Batman, con 114 puntos a nivel mundial. Otras cintas como Burn y Dune tienen 200 y 117 puntos, respectivamente.