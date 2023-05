Cuál fue la tragedia que marcó a Cate Blanchett de por vida

Con dos premios Oscar debajo del brazo, Cate Blanchett es una de las actrices más laureadas del mundo Hollywood, además de ser una firme activista por los derechos de la mujer y las personas más necesitadas. Pero detrás de todo ese éxito, se esconde una fuerte historia de vida marcada por la tragedia.

Cate Blanchett está casada desde hace más de dos décadas con Andrew Upton, además de ser madre de cuatro hijos. Hoy tiene una familia súper estable, consolidada y feliz, aunque lo cierto es que el pasado de la estrella tiene situaciones dolorosas que se atravesaron.

Cate Blanchett es una de las figuras más importantes del mundo Hollywood.

La actriz nació el 14 de mayo de 1969 en Melbourne. Su padre, un marino estadounidense, conoció a su madre, una profesora australiana, cuando su barco se averió en la ciudad australiana. El flechazo fue inmediato, ya que Robert dejó todo para casarse con June, dedicándose a partir de entonces a la publicidad.

Pero, siendo tan sólo una niña, la celebridad tuvo un duro golpe en su vida sufriendo la repentina muerte de su padre. Ella tenía apenas 10 años cuando Robert falleció de un inesperado ataque del corazón.

Tiempo atrás, Cate Blanchett confesó lamentar no haber tenido la oportunidad de decirle adiós a su padre, ya que según explicó, cuando su padre salió de casa simplemente le despidió con la mano a través de la ventana.

Al parecer esto fue muy shockeante para ella, al punto de que juró que no volvería a ocurrirle. "Desarrollé este ritual por el cual no puedo salir de casa hasta no haber dicho adiós físicamente a todos", dijo. Sin saberlo, esa pérdida también la marcó en su adolescencia.

Cate Blanchett vivió una dura situación familiar que la marcó desde su infancia.

En parte extrovertida y en parte marginada, Cate Blanchett pasó por diferentes fases en su adolescencia: durante un tiempo decidió vestir únicamente ropa masculina, después fue gótica y luego punk, llegando a raparse la cabeza.

Luego descubrió el teatro y, aunque comenzó a estudiar económicas y bellas artes en la Universidad de Melbourne, un año después decidió dejarlo para viajar al extranjero. De viaje por Egipto y necesitando dinero, la joven aceptó interpretar a una animadora estadounidense, para después mudarse a Sídney y estudiar en el Instituto Nacional de Arte Dramático.