Así fue la vez que Juan José “Pepillo” Origel pasó un desagradable momento junto a Pati Chapoy

Pati Chapoy es una de las figuras más reconocidas del ámbito del espectáculo, quien cuenta con una larga y exitosa carrera que comenzó a hacerse fuerte cuando fue colaboradora cercana del polémico conductor del icónico programa “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco. Ahora, en una reciente entrevista, el periodista mexicano Juan José "Pepillo" Origel reveló un momento desagradable que vivió junto a la reconocida presentadora.

Luego de la fuerte discusión con Pati Chapoy, "Pepillo" Origel terminó llorando.

Origel trabajó con la conductora y Pedro Sola en el programa “Ventaneado” de TV Azteca, y fue en ese entonces cuando debido a una fuerte discusión, Chapoy lo hizo llorar. "Lo peor fue cuando le dije a Pati Chapoy que me iba a Televisa. Carmen, la productora, me citó para hacer el último programa para despedirme. Ya estábamos microfoneados, Martha, Pedro y yo. Pati llegó al último y cuando llegó me dijo '¿tú qué estás haciendo aquí?'", contó el comunicador en el programa de YouTube “Pinky Promise”.

La forma en que Pati Chapoy trató a Origel hizo que éste rompa en llanto, ya que a la conductora no le cayó nada bien que deje el programa “Ventaneando” para irse a otra cadena televisiva. "Yo reconozco que Pati tenía coraje. Me fui de Azteca hasta Polanco llorando. Esto nunca lo había contado", confesó “Pepillo”.

Pati Chapoy dijo que, a pesar de aquella discusión, hoy son muy buenos amigos con "Pepillo" Origel.

Por su parte, en una entrevista realizada con el periodista Yordi Rosado para su canal de YouTube, Pati Chapoy contó su versión de lo que había ocurrido con Origel.

"Llega Juan José. Me dijo: me ofrecen mucha lana y ya me voy, y yo quiero despedirme del público. Le dije: 'no, tú ya no entras a Ventaneando, te vas en este momento'. Y es cuando yo en el programa digo que Juan José se fue como las chachas, y Juan José me guardó mucho resentimiento mucho tiempo. Hoy somos muy buenos amigos afortunadamente", contó Chapoy en aquella charla con Rosado.