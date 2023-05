Aracely Arámbula niega que Luis Miguel frecuente a sus hijos

Hace unos Aracely Arámbula sorprendió a todos al llamar “Rey cucaracho” a su e pareja Luis Miguel. La actriz estaba en una conferencia de Jorge Lozano, quien se refería de “cucaracho” a una persona tóxica, cuando la mexicana envió un contundente mensaje a las mujeres presentes. "Mamacitas, si yo salí del ‘Rey cucaracho’, ustedes pueden salir de cualquier muchacho", en evidente referencia al padre de sus hijos, por lo que todo el teatro comenzó a aplaudirla.

Ahora, Aracely vuelve a salir al paso de las declaraciones realizadas por Lucía Miranda, viuda del exmánager de “El Sol”, Hugo López, quien aseguró que Luis Miguel tiene contacto frecuente con sus hijos Daniel y Miguel.

Hace unos días Aracely Arámbula tildó de "Rey cucaracho" al padre de sus hijos, Luis Miguel.

"Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir", dijo Miranda en una entrevista para el programa de televisión “De primera mano” de Imagen Televisión.

Aracely Arámbula reaccionó a estas declaraciones realizadas por Lucía, a las que calificó de mentira, asegurando que si se meten con sus hijos ella no dejará pasar una. "¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir! Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad", escribió la protagonista de la exitosa telenovela “La madrastra” en sus historias de Instagram.

Aracely Arámbula reaccionó ante las declaraciones de Lucía Miranda, viuda del exmánager de Luis Miguel.

Asimismo, Aracely aseguró que Luis Miguel está distanciado de sus hijos y que ni siquiera está presente en fechas especiales, como cumpleaños de Daniel y Miguel, ni en eventos familiares.

En una entrevista para el medio “People en Español” realizada en 2017, Aracely había dejado en claro que quería que “El Sol” pasara más tiempo con sus hijos. "Hace mucho tiempo que no los ve, me encantaría que conviviera más con ellos, eso sí. Si tocara ese tema, créanme que duraríamos aquí tres horas", dijo en aquel momento Arámbula.