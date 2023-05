Rodner Figueroa regresa a la televisión como figura de Telemundo Puerto Rico

Desde que en noviembre de 2022 Rodner Figueroa haya salido del staff de Telemundo, se ha dedicado a realizar labores fuera del ámbito artístico. Es así que el estilista venezolano se ha enfocado en su faceta de empresario atendiendo su línea de ropa y su marca de café “5Gotas”.

Sin embargo, no se ha alejado de su pasión como comunicador ya que desde hace unos meses viene produciendo su propio podcast donde diversas personalidades del mundo del espectáculo son protagonistas de entrevistas inspiradoras.

Hace seis meses que Rodner Figueroa salió del staff de Telemundo.

"Todo lo que voy a hacer de ahora en adelante tiene que tener un propósito, hay una misión más allá de mí. Me está usando Dios a mí como un vehículo para ser fuente de información y aprendizaje. Hay un propósito, por eso tengo tanta paz por dentro. No me siento que me han amputado algo de mí porque gracias a Dios soy Rodner Figueroa esté o no esté en la televisión. No quiero sonar arrogante, pero construí una carrera a lo largo de 28 años en la televisión y la gente viene a buscarme a mis redes porque quieren saber mis opiniones, quieren saber lo que opino de ciertos temas", expresó Rodner en una reciente entrevista para el medio “People en Español”.

Asimismo, en una entrevista que le realizó el conductor colombiano Carlos Ochoa, Rodner Figueroa había revelado que en aquel momento recibió una oferta para volver a la televisión. "Por un tema contractual y cosas que no me puedo expandir, decidí no aceptarlo", había dicho el venezolano en aquel entonces.

Rodner Figueroa será el anfitrión de la alfombra roja de los "Premios Tu Música Urbana".

Cuatro meses después de aquel anuncio, Rodner regresará a la televisión como figura de Telemundo Puerto Rico, pero será solo por un día ya que fue anunciado como una de las estrellas que oficiará de anfitrión de la alfombra roja en la cuarta edición de los “Premios Tu Música Urbano”, que será transmitido en vivo por dicha cadena televisiva.

Figueroa estará acompañado por Madison Anderson, ganadora del reality show “La Casa de los Famosos 3”. "Los anfitriones de la alfombra roja para esta cuarta edición serán Gil López, animadora del programa ‘Día a Día’ de Telemundo PR. Además, la cantante, modelo y ganadora de ‘La casa de los famosos’ Madison Anderson y el carismático influencer y presentador Rodner Figueroa", anunciaron a través del sitio oficial de “Premios Tu Música Urbano”.