Lili Estefan revela algo que nadie sabía del programa “El gordo y la flaca”

Lili Estefan es una de las periodistas del mundo del espectáculo latino más reconocidas, y en el marco de 25 aniversario del popular programa “El gordo y la flaca” de Univision, recordó en una reciente entrevista para el medio “People en Español” la primera vez que hablaron de producir el exitoso show. "Mi entrevista para el trabajo me acuerdo haber llegado a la oficina de Mario Rodríguez y que me dijo: 'Lili Estefan te tienes que comprometer porque yo creo que esto va a ir pa' largo, ustedes van a ser estilo Don Francisco, Cristina Saralegui. 'El Gordo y la Flaca', no puedo tener otra Flaca a través de los años ni otro Gordo a través de los años, entonces ¿estás dispuesta?", comentó la conductora sobre esa reunión con los directivos de la cadena de televisión.

Sobre cuántos años más cree que el show sigua al aire, Estefan fue muy optimista. "¡Eso es impredecible! No sé, a mí personalmente me encantaría llegar a los 30", expresó Lili.

Lili Estefan recordó los comienzos del programa "El gordo y la flaca" que celebra su aniversario número 25.

Luego de 25 años de programa, la presentadora cubana y su compatriota Raúl de Molina desarrollaron una profunda relación de amistad. "El momento más feliz en 'Gordo y Flaca' que me viene ahora a la mente es cuando Raúl tuvo la operación de cáncer del riñón y regresó aquí al estudio. Yo era la mujer más feliz del mundo, ¡cómo lo extrañé el tiempo que estuvo afuera!", dijo sobre su compañero de show.

El momento más triste del programa

Si bien han tenido momentos muy felices, hubo uno que tiñó de tristeza a los integrantes del equipo de “El gordo y la flaca”. "Yo creo que la pérdida de los bebés mellizos de Raúl también fue públicamente difícil para nosotros a pesar de que yo no tenía nada que ver con eso. ¡Imagínate! Ya lo habíamos anunciado, ya todo el mundo había mandado regalos, ya todo había pasado, todo el mundo estaba como esperando el desarrollo de la barriga de Millie. Habíamos tenido un baby shower en el show y de momento tenemos que públicamente anunciar que Raúl y Millie habían perdido los mellizos, eso fue triste”, recordó Lili Estefan.

Lili Estefan y Raúl de Molina desarrollaron una profunda amistad en estos 25 años de programa.

Lo que nadie sabía del programa “El gordo y la flaca”

Asimismo, la cubana reveló otro secreto sobre “El gordo y la flaca” que nadie sabía. "Lo que la gente no se imagina es que la que todos los días al mediodía come carne frita, chicharrones, empanadas, arroz con frijoles, platanitos, tostones es la Flaca, y el que vive a dieta, pero no pierde las libras necesarias es el señor Raúl. Siempre me reprocha '¡tú eres la Flaca y comes más que yo!'. A lo mejor la gente se imagina que yo soy la que está haciendo siempre dieta. No, no, ¡yo como de todo!", finalizó entre risas Lili Estefan.