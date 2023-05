Idéntica: Margot Robbie se convirtió en la verdadera Barbie en una sesión fotográfica para la revista Vogue

El 21 de julio llega a la pantalla de todos los cines la nueva película de Greta Gerwig en la que se relata la historia de Barbie, la famosa muñeca de Mattel. La elegida para interpretar a este icónico personaje fue Margot Robbie, quien se prestó para realizar una sesión fotográfica con distintos outfis inspirados en la blonda de plástico que superaron las expectativas y cada postal demostró que no es su cabello, ni sus ojos, ni su figura inigualable, nada de eso. Lo que la convierte en Barbie es definitivamente su actitud y sus ganas de comerse el mundo.

Como parte de la promoción adelantada, la actriz rodó una sesión fotográfica llena de glamour y estilo para Vogue Magazine en su versión estadounidense; además de aparecer en la portada, dio una pequeña entrevista sobre su protagónico. Para la portada, Margot se lució ataviada con un elegante atuendo rosa chicle de Versace, el cual constó de un vestido de tipo corsé con finos tirantes, escote circular invertido, cintura ajustada y falda tipo lápiz con flores bordadas.

Margot Robbie se prestó para una sesión fotográfica para Vogue Magazine y se convirtió en una verdadera Barbie.

Otros looks que la celebridad lució fueron: un bikini verde traslúcido que combinó con un top de malla del mismo tono con flores azules bordadas, un bralette negro y patines meige con azul; también usó un look vaquero conformado por un minishort negro, un top azul de cuadros blancos y una chamarra roja con flequillos beige, añadió un bombero de ala ancha y zapatillas de tacón.

Con ayuda de Vogue y casas de moda como Versace, Chanel, Valentino y Proenza Schouler, canalizó su papel de Barbie luciendo increíbles outfits sacados del mundo de la muñeca, ya que también usó un elegante vestido midi color amarillo vainilla, un traje de baño de los sesenta blanco con líneas y puntos negros, además de un look de astronauta, con casto brillante y ropa metálica.

Margot Robbie tuvo distintos cambios de outfit durante la sesión fotográfica para Vogue.

En la sesión, Margot Robbie fue empresaria, ícono de la moda y una aventurera en su característico auto descapotable rosa. En todas las tomas, la actriz, de 32 años, hizo alarde de su belleza inigualable con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosa baby, blush rosado, ligeras sombras sobre los párpados y un fino cat eye negro. Su cabello se lució peinado en mechones ligeramente ondulados.

En su reciente edición, la revista afirmó que Margot Robbie nació para ser la Barbie de la vida real desde la perspectiva de los fans. Sin embargo, asumir el papel no fue sencillo para la actriz a pesar de que su deseo ha sido honrar el legado de 60 años que ha dejado, en especial cuando interpreta a una muñeca que por décadas ha sido sexuada y cuando la marca creadora es odiada por muchas personas por tratar de imponer cierto estereotipo de cuerpo e imagen a las niñas que consumen la muñeca.

Greta Gerwig no podría haber elegido otra actriz a la que le quedara mejor el papel de Barbie que a Margot Robbie.

La celebridad dijo: “Por supuesto que queremos honrar el legado de 60 años que tiene esta marca, pero tenemos que reconocer que hay muchas personas que no son fans de Barbie. Y, de hecho, no sólo son indiferentes a Barbie. Odian activamente a Barbie. Y tienen un problema real con ella. Tenemos que encontrar una manera de reconocer eso”.

En cuanto a la sexualización del personaje, Robbie señaló: “Estoy como: ‘Está bien, es una muñeca. Es una muñeca de plástico. No tiene órgano. Si no tiene órganos, no tiene capacidad reproductiva. Si ella no tiene órganos reproductivos, ¿sentirían deseo sexual? No creo que puedan’”. Margot Robbie realizó una gran producción fotográfica en la piel de Barbie.

Y agregó: "Ella está sexualizada. Pero nunca debería ser sexy. La gente puede proyectar sexo sobre ella. Sí, puede usar una falda corta, pero porque es divertida y rosa. No porque quisiera que le vieras el trasero”.