Este es el verdadero motivo por el que Tom Hanks y Rita Wilson se mostraron molestos en la alfombra roja de Cannes

El 16 de mayo comenzó el esperado Festival de Cine de Cannes, el primer pantallazo para tener una idea de lo que se viene en la gran pantalla y el recibimiento que tiene por los expertos del séptimo arte. Esta semana se presentaron muchas películas, entre ellas, Asteroid City, film protagonizado por las grandes estrellas de Hollywood como Tom Hanks y Rita Wilson, todos presentes en la alfombra roja. Sin embargo, el evento no ocurrió según lo planificado y esto provocó los ceños fruncidos de sus intérpretes. ¿Qué fue lo que realmente sucedió?

El Festival de Cannes ya se encuentra en su recta final y sigue regalando momentos que tanto asistentes al evento como fanáticos del cine recordarán por muchos años. Uno de estos momentos lo protagonizaron Tom Hanks y Rita Wilson, quienes en varias imágenes se mostraron muy molestos con un trabajador del evento en la alfombra roja.

La pareja -que lleva casada desde 1988- llegó a Cannes como parte del elenco de Asteroid City, la nueva película del director Wes Anderson. Mientras caminaban por la pasarela para los fotógrafos, Hanks y Wilson fueron captados hablándole en forma dura a un hombre que en un principio se creyó que era parte del personal de seguridad.

Este momento desató toda clase de teorías y especulaciones, pues es muy extraño ver al que es considerado uno de los actores más simpáticos de Hollywood en medio de un altercado. Entre toda la polémica, ha sido su esposa quien aclaró lo que realmente pasó. La imagen que más se viralizó muestra a Hanks con el ceño fruncido y apuntando con su dedo y al presunto personal de seguridad tratando de explicar algo sin mucho éxito. Esta foto ha sido utilizada por varios periódicos para hacer más grande la polémica, lo que aprovechó Rita para explicar la situación en su Instagram personal.

Rita subió a sus historias una captura de una nota titulada: “¡Delirante soldado Ryan! Tom Hanks y su esposa Rita Wilson protestan con un empleado de la alfombra roja mientras asisten al estreno de Asteroid City en la 76ª edición del festival de cine de Cannes”, la cual utilizó para explicar que a diferencia de lo que ha circulado en redes, la pareja sólo estaba confundida por las indicaciones de hacia donde debían dirigirse después de las fotos en la alfombra roja.

“Esto se llama ‘No te oigo’. La gente grita. ‘¿Qué has dicho?’ ‘¿A dónde se supone que vamos?’ ¡Pero eso no vende historias! Buen intento ¡Lo pasamos muy bien! ¡Vayan a ver Ciudad Asteroide!”, escribió Rita sobre el supuesto altercado. La mujer explicó que en ese momento era difícil comunicarse con los demás sin elevar el tono de voz, lo que provocó que se transformaran los rostros de los protagonistas como si estuvieran discutiendo.

El otro protagonista de la imagen, quien ya ha sido identificado como Vincent Chapalain, también ha compartido su versión de la historia. A través de Twitter, Vincent reveló que él no era parte del cuerpo de seguridad de Cannes, sino director de relaciones públicas, además, confirmó la historia de Rita de que sólo buscaban indicaciones de hacía donde debían ir. “(En la imagen) Sólo me preguntan si deben volver al principio de la alfombra con el resto del equipo de filmación (no soy de seguridad) y con los fotógrafos gritando, tienen que hablar alto”, aseguró Chapalain dando fin a la controversia.

En lo que respecta a Asteroid City, el film tuvo un gran recibimiento durante su estreno en el festival de Cannes, consiguiendo una ovación de pie de 6 minutos. La película narra la historia de una ciudad ficticia en el sur de Estados Unidos famosa por sus meteoritos y su observatorio. Durante una convención de jóvenes científicos, un OVNI cae en la ciudad, cambiando para siempre la vida de sus habitantes.

Además de Tom Hanks y Rita Wilson, el elenco de la película cuenta con la participación de figuras como Sophia Lillis, Margot Robbie, Scarlet Johansson, Jason Schwartzman, Edward Norton, Adrien Brody, Bryan Cranston, Steve Carrell, Tilda Swinton y Willem Dofe. Varios de estos nombres ya han colaborado en el pasado con Wes Anderson, sin embargo, la ausencia en esta película de un favorito de Anderson, Bill Murray, ha dado mucho de que hablar. La razón de que Murray no haya sido parte de Asteroid City es que el actor de 72 años estaba enfermo de COVID cuando comenzó el rodaje.