Este es el único país en el que Kim Kardashian se siente cómoda y segura

Se trata de un deseo recurrente entre las máximas estrellas de la industria del entretenimiento: llegaron al podio de sus vidas y sus carreras, se esforzaron de una manera muy dura para conseguirlo, fueron perseverantes y confiaron en sí mismos, sólo que algunas veces se les cruza por la cabeza la idea de ser personas normales que salen a la calle a hacer las compras de la semana. Esto le sucede últimamente a Kim Kardashian quien desde el principio intentó que sus hijos tengan una vida común pero lo cierto es que la empresaria es reconocida en todo el mundo y los flashes son atraídos como un imán vaya a donde vaya.

A pesar de que tiene una vida con privilegios y de que prácticamente puede hacer lo que le plazca, Kim Kardashian vive a la expectativa de afrontar su vida sabiendo que la vivirá públicamente, a diferencia de si hermana menor, Kylie Jenner, quien logró prácticamente desparecer durante su primer embarazo.

La forma en la que viste con looks extravagantes y llamativos, además de su fuerte dispositivo de seguridad no ayuda a que pase desapercibida, aunque la también empresaria confesó que hay un lugar en este mundo en el que se siente con la completa seguridad de salir a la calle sabiendo que nadie se acercará a molestarla.

"¿Sabes qué? En Japón es así. Todo el mundo es muy respetuoso. Aunque te reconozcan, no te piden fotos. Es una experiencia increíble. Creo que es importante. Me encanta mi vida. Me encanta todo lo que conlleva. No me quejo. Pero ver un pequeño atisbo de eso es muy beneficioso, creo que especialmente para los más pequeños", aseguró en el podcast On Purpose with Jay Shetty.

Kim Kardashian asegura que sus cuatro hijos ya saben cómo lidiar con la fama, a pesar de su corta edad. Prácticamente han crecido rodeados de cámaras y paparazzi, ya sea en la calle o en las grabaciones del reality de la familia de su mamá. Pero sin importar esto, Kim asegura que sus hijos viven con una total normalidad sus vidas. Sin embargo, North, la mayor del matrimonio entre Kardashian y Kanye West es la única que se ha rebelado en contra de los fotógrafos, pidiéndoles que paren de tomarle fotos.

"Me encanta que usen sus voces. Pero también tienen una vida normal y muy alejada de todo eso. Por eso me encanta que mis hermanas y yo hayamos tenido hijos al mismo tiempo. Para que pudieran estar la una con la otra y vivir estas experiencias juntas", agregó la celebrity.