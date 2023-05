El impresionante cambio de look de Geraldina Bazán

La actriz Geraldine Bazán está atravesando por un gran momento tanto en el plano personal como el profesional. Es así que en una reciente entrevista ha señalado que está teniendo una agenda laboral muy ajustada pero que la combina a la perfección con sus labores de madre de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, fruto de su relación con el galán Gabriel Soto. Asimismo, la celebridad mexicana confesó que se encuentra en una relación sentimental con un hombre que está fuera del ámbito artístico.

Geraldine Bazán está atravesando po run gran momento personal y profesional.

Ahora, Geraldine Bazán sorprendió a todos con un impresionante cambio de look donde se modificó la larga cabellera que lucía con anterioridad. A través de sus historias de Instagram, la actriz presumió de su nuevo estilo mostrando un cabello más corto y totalmente lacio. Según el video que publicó, la actriz señaló esto se fue para que el estilista Sebastián Guzmán le pudiera realizarle ondas en su pelo.

Asimismo, Bazán, mediante una transmisión en vivo interactuó con sus seguidores a quienes les comentó que mostraría como se llevaría adelante el proceso de su peinado para que lo puedan hacer en sus casas.

La nueva imagen de Geraldine Bazán.

"Para todos lo que me han preguntado cómo me hago las ondas, yo no me hago, me hacen las ondas. Justo estoy aquí con Sebas. Y dije 'bueno, ya que me vas a hacer las ondas, a peinarme, hagamos un en vivo'. La verdad a mí no me quedan. Por más que me ha explicado el truco mágico no me sale. Pero les va a explicar para que ustedes solitos se puedan peinar", expresó Geraldine en el “live”

Luego de haber pasados unas vacaciones de ensueño con sus hijas en Florida, Estados Unidos, Geraldine Bazán ha decidido cambiar de look, y por los comentarios halagadores que recibió, sus fanáticos quedaron enamorados con la nueva imagen de la actriz.