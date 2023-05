Adamari López vuelve a La Casa Blanca por este motivo

La querida conductora Adamari López y su pequeña hija Alaïa formaron parte el pasado mes de abril de la tradicional celebración del día de Pascua de La Casa Blanca en Washington, quienes fueron invitadas de honor junto a otras importantes figuras del mundo del espectáculo como la presentadora Francisca y su hijo Gennaro.

Sin embargo, la puertorriqueña luego de aquella visita quedó con un pendiente que tenía en mente realizar y es por ese motivo que ha vuelto a la residencia presidencial estadounidense para cumplir con su objetivo.

Adamari López fue invitada a una visita por el interior de La Casa Blanca.

Luego de las celebraciones por su cumpleaños número 52 festejado en Miami, y un viaje sorpresa a Las Bahamas organizado por sus amigos, Adamari fue a Washington para completar algo que deseaba hace tiempo.

Junto a Alaïa, la comunicadora compartió a través de un vivo en su cuenta de Facebook el motivo de su regreso a La Casa Blanca.

"En la primera oportunidad pude conocer los jardines de la Casa Blanca, pero no de hacer un recorrido dentro de la Casa Blanca, así que hoy me han extendido una invitación para poder entrar junto con otra gente que viene. Tenemos la oportunidad de entrar hoy, hay que hacer fila, no se puede tener carteras, ni mochilas, no se puede traer agua, no se puede grabar pero sí hacer fotos. Vamos a hacer este recorrido y lo vamos a estar poniendo", expresó Adamari.

Adamari López y Alaïa estuvieron en abril pasado en los jardines de La Casa Blanca celebrando el domingo de Pascua.

"Yo nunca había tenido la oportunidad de visitar la Casa Blanca por dentro y me hace mucha ilusión, sobre todo porque Alaïa está estudiando la historia de los Estados Unidos y es la nación donde vivimos, así que qué mejor que venir y conocer un poquito más de nuestra historia", comentó la ex de Toni Costa.

Como ya es habitual, Adamari ha compartido una experiencia más junto a su pequeña hija Alaïa, quien en el último tiempo se ha convertido en la fiel acompañante de aventuras y emocionantes momentos de la carismática presentadora puertorriqueña.