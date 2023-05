¿Yailin “la más viral” con nuevo novio?

Luego de haberse separado de su esposo Anuel AA poco antes de que naciera la hija en común que tuvieron, Cattleya, Yailin “la más viral” parece haber apostado nuevamente al amor con el rapero mexicoamericano Daniel Hernández, más conocido por su nombre artístico Tekashi 6ix9ine.

Y es que el paparazzi español Jordi Martin reveló imágenes de la ex pareja de Anuel AA junto a Tekashi ingresando supuestamente a un hotel de Santo Domingo, República Dominicana, donde al parecer los músicos mantuvieron un encuentro. "Me dicen y me aseguran que anda tras Yailin. Desde hace un mes Tekashi está intentando acercarse a ella", aseguró el colaborador del programa de espectáculos “El Gordo y la Flaca” de Univision.

Aseguran que Yailin y Tekashi se encontraron en un hotel de República Dominicana.

"Ya se han producido varios encuentros. El miércoles pasado por la noche pasaron la noche juntos en el hotel Jaragua de Santo Domingo", prosiguió Jordi. De acuerdo con lo informado por el periodista Yailin y Tekashi llegaron por separados al hotel, pero según fuentes ambos cantantes habrían planeado reunirse nuevamente en el trascurso de los siguientes días. Cabe recordar que Hernández se encuentra grabando un nuevo tema en Ciudad de México, pero estaría volviendo a viajar para encontrarse con la dominicana.

Hace unos días, Yailin “la más viral” presumió de su nuevo auto al que llamó “carrito”, que al parecer fue un regalo ya que tenía como decorado unos globos. Al ser cuestionada si fue un obsequio del padre de su hija Anuel AA, ella lo habría negado.

Se especula que Tekashi le regaló un auto a Yailin.

Por su parte, Tekashi, comentó la historia de Instagram de la dominicana con un emoji de regalo, cosa que los usuarios lograron captar. Pero no fue lo único que el rapero envió a la cantante ya que le habría escrito también “te lo mereces”.

"Gracias a Dios y a Tekashi", escribió un usuario que da por hecho que el auto fue un regalo de Hernández.

Sin embargo, hay quienes creen que entre los cantantes no pasa nada y que su supuesta relación solo son rumores. "Tekashi vale, al día de hoy 500 mil dólares según Google. Esa G Wagon 2023 vale $140,000 dólares en Estados Unidos. Hagan sus matemáticas. Ese regalo fue de ELLA PARA ELLA", expresó un internauta escéptico. Lo cierto es que al parecer, Yailin ha dejado atrás su historia con Anuel AA y está dispuesta a volver a disfrutar de su vida amorosa.