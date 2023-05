Victoria Beckham reveló cuál es el retoque estético por el que se arrepiente

Victoria Beckham es una de las mujeres más bellas y radiantes del planeta. A sus 49 años, la esposa de David Beckham puede decir que luce increíble, como si el paso del tiempo no hiciera efecto en ella. Sin embargo, esto tiene algo de ayuda en los diversos retoques estéticos que las famosas hacen para embellecerse.

Es cierto que tiene un cuerpo privilegiado, que mantiene una dieta súper estricta y que lleva adelante una comprometida rutina de ejercicios para mantenerse en forma. No obstante, Victoria Beckham también ha necesitado algo más que eso.

Victoria Beckham, una de las mujeres más bellas del planeta.

La mayoría de las celebridades suele hacerse algún que otro arreglo estético para lucir mejor. En el caso de la diseñadora británica, ella misma confiesa que una vez algo que tenía pensado le salió muy mal.

No se trata de una cirugía ni tratamiento de belleza, sino de un cambio que hizo en su rostro por una sesión de fotos y que nunca volvió a ser lo que era. Sucedió hace tiempo, pero aún así sigue causándole complejos en la actualidad.

En una entrevista con Sunday Times Style, la ex Spice Girl reveló que en algún momento de su carrera le pidieron cortarse las cejas por completo y que luego de ello ya no pudo recuperarlas a como estaban antes.

"A lo largo de los años me he depilado tanto las cejas que si me vieras sin ellas te horrorizarías", confesó Victoria Beckham, que además explicó que desde hace décadas es lo primero a lo que se dedica cada mañana.

Victoria Beckham confesó sentir complejos por sus cejas.

Incluso confesó que su esposo David Beckham jamás la ha visto en sus más de 20 años de casados sin maquillaje en esa zona. "David nunca me ha visto sin cejas. Es lo primero que hago: me levanto, y me hago las cejas", afirmó.

Lo que genera curiosidad de todo esto es que Victoria Beckham confesó que, a través de los años y de la práctica que adquirió para cubrir su problema, fue encontrando varios trucos y secretos para que nadie pueda notar el verdadero aspecto que tienen sus cejas.