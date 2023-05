La sorprendente reacción de Paulina Rubio en pleno programa en vivo

Paulina Rubio había puesto en pausa su carrera musical luego de la muerte de su madre Susana Dosamantes y el término de su gira con Alejandra Guzmán. Ahora, la “Chica dorada” ha vuelto a retomar su trabajo artístico con un nuevo tema que está promocionando por España, y para ello se presentó en un programa de televisión del país europeo en el cual la cantante tuvo una sorprendente reacción.

Durante la transmisión del programa “Y Ahora Sonsoloes” donde Paulina fue a hablar sobre su última producción en estudio, le dijo a la presentadora del show Eva Soriano que tiene un "pedacito de España en su casa", haciendo referencia a su hijo Andreas Nicolás, a quien le tuvo con su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera. "Claro, mi hijo es un trozo de España", expresó Rubio.

Paulina Rubio se encuentra en España promocionando su nuevo material de estudio.

Por su parte, Soriano quiso hacerle una broma a la cantante. "Ah, pensé que te habías llevado una piedra o algo", dijo, a lo que Paulina Rubio contestó: "también, también ¡Qué mala, qué mala!".

Sin embargo, el comentario de la periodista hizo enojar a la cantante mexicana, quien reaccionó de una manera inesperada sorprendiendo a todos. Fue así que la artista se levantó y se puso de espalda a la conductora que estaba sentada diciéndole “límpiame el cul…si puedes ¡Coño, que me limpies el cul…!". Esta actitud de Rubio dejó desconcertada a la comunicadora, quien no supo que hacer en ese momento. Luego, Rubio volvió al ataque diciendo: "¡Ay, qué mala! ¿No que eres bromista güey?".

Paulina Rubio sorprendió a todos con su reacción en pleno programa en vivo.

"Paulina ¿pero qué expresión es esa? 'Límpiame el cul…', no se la había oído a nadie, pero me encanta", dijo Soriano, a lo que la “Chica dorada” remató: "pero ¿me estás tomando en serio o me estás tomando de pipipi?".

Como era de esperarse, el video que ya circula por las redes sociales, ha despertado la reacción de los usuarios quienes han tomado posiciones encontradas con respecto a la polémica desatada por Paulina Rubio, quien continua con su trabajo de promoción en España sin que esto le afecte mucho.