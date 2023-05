La impresionante cifra millonaria que Brad Pitt ofreció para tener una cita con Emilia Clarke

Cualquiera pensaría que Brad Pitt no tiene que ofrecer ni un centavo para conseguir una cita con la mujer que desea, pero al parecer el ex de Angelina Jolie estuvo dispuesto a entregar millones por tener una salida íntima con Emilia Clarke. Es que ella no sólo derrocha talento en la pantalla, sino que es la Madre de los Dragones y uno de los rostros más bellos de la industria del espectáculo. ¿Qué sucedió entre los actores que no hubo encuentro?

El dinero de Emilia Clarke no creció de los árboles, sino que, es en gran parte fruto de su trabajo como Daenerys Targaryen en la serie éxito de HBO y HBO Max, Game of Thrones. Solamente, con los seis episodios de la última temporada logró cosechar 6.5 millones de dólares.

Brad Pitt ofreció una cifra millonaria para tener una cita con Emilia Clarke, la Madre de los Dragones.

La actriz se convirtió sin dudas en una estrella de talla grande. Durante y luego de la serie basada en los libros de George R. R. Martin, tuvo papeles en las películas Terminator: Génesis, Me before you, Solo: A Star Wars Story y la serie Secret Invasion de Marvel Studios, entre otros.

Emilia Clarke no solo da de qué hablar por sus actuaciones, sino que, fue reconocida como uno de los rostros más bellos de la industria británica y hollywoodense. En un evento benéfico a cargo de Sean Penn, la actriz hizo uso de su belleza y subastó una cita con ella para aportar dinero a la causa apadrinada por aquel. Como es de imaginar, la sala se llenó de paletas levantadas, pero lo que ni Emilia ni nadie pensaba era que, Brad Pitt estaría dispuesto a entregar una fortuna por el premio.

Se trataba de una subasta organizada por Sean Penn en la que Brad Pitt no ganó la cita con Emilia Clarke sino otro hombre que ofreció mucho más.

El ex de Angelina Jolie, apostó 120 mil dólares, lo que equivale a casi 28 millones de pesos argentinos. A pesar de la descabellada cifra, Brad no consiguió la cita, ya que, otro hombre en la sala ofreció 160 mil dólares, es decir, 37 millones de pesos.

Sobre este episodio, Emilia se refirió en una entrevista con Graham Norton: “Cuando vi que él era uno de los que pujaba durante la subasta, me quedé petrificada. Creí que mi cabeza iba a explotar. Me puse completamente roja y no podía parar de sonreír. Fue increíble. Le escribí a todo el mundo para contárselo. Esa fue la mejor noche de mi vida”, recordó ruborizada.