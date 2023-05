Chiquibaby habló de su regreso a la televisión

Ya pasaron casi seis meses de que Stephanie Himonidis, más conocida como Chiquibaby, haya salido del programa “Hoy día” de Telemundo. Ahora, la presentadora volvió a las pantallas porque fue invitada a conducir los días 18, 19 y 22 de mayo el matutino “Despierta América” de Univision y habló sobre su regreso a la televisión. "Definitivamente uno se acostumbra facilísimo a no levantarse temprano, pero cuando te levantas para hacer lo que te gusta te levantas con mucha ilusión", aseguró la conductora.

"Estoy feliz de estar de regreso en la televisión. De verdad que disfruto mucho mi trabajo, siempre lo he disfrutado y el poder regresar a la televisión en sí y poder tener ese contacto con mi público me da una gran satisfacción y me siento muy bendecida por la invitación", dijo Chiquibaby.

Hace seis meses Chiquibaby salió del programa "Hoy día" de Telemundo.

Si bien estuvo varios años en Telemundo, la presentadora reconoció que se sintió muy cómoda en el matutino “Despierta América”. "¿Si me sentía rara? Te soy honesta, no. Es algo muy curioso porque a pesar de que yo estuve 8 años en Telemundo, una cadena que me apoyó mucho y me dio muchas oportunidades, la verdad es que conozco a todo el equipo de ‘Despierta América’, trabajé con todo el equipo en algún momento, entonces de verdad que me sentí como que si nunca me hubiera ido. Lo puedo describir como cuando tienes un amigo muy buen amigo y lo ves cada tres años y lo ves como que si lo hubieras visto ayer. Así me sentí", expreso Stephanie.

Chiquibaby comenzó su carrera en el programa "Despierta América".

Lo cierto es que Chiquibaby justamente comenzó su carrera en “Despierta América”. "Primero como invitada especial y después me convertí en una colaboradora especial desde Los Ángeles y venía y conducía y siempre lo disfruté muchísimo, así que fue una gran plataforma para mi crecimiento en su momento. ‘Despierta América’ estuvo ahí desde mis inicios. LuzMa, la productora, y el equipo siempre me han querido mucho y me han apoyado", aseveró la también locutora radial.

Sobre su continuidad en el programa de Univision, Chiquibaby dijo estar abierta a cualquier propuesta. "Por ahora he estado como cohost del show los días que me han invitado y yo abierta a que me inviten las veces que quieran, así que espero me vean más seguido por ahí", expresó.